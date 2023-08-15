أجبروه على ارتداء ملابس نسائية، ضبط 9 أشخاص بتهمة الاعتداء على سائق بالبحيرة

أقدم 9 أشخاص على التعدي على سائق وإجباره على ارتداء ملابس نسائية في البحيرة على غرار مسلسل الأسطورة.

9 أشخاص يجردون شخص من ملابسه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر بمحافظة البحيرة وضبط مرتكبي الواقعة.

تابعت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر بأحد الشوارع بمحافظة البحيرة والدلوف به لمنزل أحدهم.

وبالفحص تبين قيام (9 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) بالتعدي على (سائق - مقيم بذات الناحية "الظاهر بمقطع الفيديو") بالضرب وقيامهم بتجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره داخل المنزل بهاتف محمول وإحداث إصابته بـ "كدمات متفرقة بالجسم" بسبب خلافات بينهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بمعرفة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، والهاتف المحمول "بفحصه تبين احتوائه على عدة مقاطع فيديو للواقعة"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.