ضبط 12 شخصا وسيدة بقرية السعدية نقبوا علي آثار ونشوب مشاجرة في الدقهلية

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية في ضبط 12 شخصا وسيدة بقرية السعدية التابعة للمركز وذلك بعد نشوب مشاجرة فيما بينهم لقيام 3 منهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم وعمل حفرة بعمق 3 أمتار وخشية الطرف الثاني حدوث انهيار لمنزلهم الملاصق لموقع الحفر.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من ادارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة بقرية السعدية.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان طرفي المشاجرة كلًا من "إبراهيم.م.إ"، 51 عامًا، حاصل على دبلوم صناعة، و"صبرة.ا.س.أ"، 44 عامًا، و"كريمة.إ.م.إ"، 44 عامًا، ربة منزل، وطرف ثان كلًا من:""محمد.ا.س"، 60 عامًا، فلاح، ونجلتيه "سمر" و"أمينة"، وشقيقه "إبراهيم" وزوجتة "فاطمةء.ص.م"، وزوجة نجل الرابع وتدعى "فاطمة.ا.م.ب"،،ربة منزل،وجميعهم يقيمون بذات القرية.



بسؤالهم تبادلوا الإتهام فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي على اثر حدوث مشاداة كلامية فيما بينهم لقيام الطرف الأول بالحفر بمنزل المتهم الأول للتنقيب عن الآثار وخشية الطرف الثاني حدوث انهيار لمنزلهم الملاصق له.



بمعاينة موقع الحفر تبين ان العقار ملك المتهم الأول ومكون من طابق واحد على مساحة 70 مترا ووجود حفرة بإحدى حجرات المنزل بعمق 3أمتار وتم ضبط أدوات الحفر.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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