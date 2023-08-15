الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

مركب كاميرات تجسس بتصورني في البيت، زوجة سعد الصغير تحرر محضرًا ضده

سعد الصغير، فيتو
سعد الصغير، فيتو

حررت هدير محمد محضرًا في قسم شرطة الهرم ضد زوجها المطرب الشعبي سعد محمود حنفي الشهير بـ" سعد الصغير" لقيامه بتصويرها عن طريق تركيب كاميرات مراقبة داخل مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، دون علمها، وطلبت إثبات الحالة في محضر رسمي.

هدير تتهم زوجها سعد الصغير بالتجسس عليها

تلقى المقدم أحمد عصام  رئيس مباحث الهرم بلاغًا من هدير محمد زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير، يفيد بإثبات حالة بسبب تركيب زوجها كاميرات مراقبة لها داخل مسكن الزوجية وفي السيارة.

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وأضافت، أنها تقيم بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة القسم واكتشفت تركيب زوجها سعد الصغير كاميرات مراقبة في مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، وذلك دون علمها.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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