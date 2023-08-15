لعنة الإرث، مقتل مزارع بوابل من الرصاص على يد شقيقيه في سوهاج

لعنة الإرث تحصد ضحية جديدة، حيث لقى مزارع مصرعه بوابل من الرصاص على يدى شقيقيه بسبب خلافات بينهما على تقسيم الميراث، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة.

مصرع مزارع فى أخميم بسبب الميراث

تلقى مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله (مزارع، مقيم بدائرة المركز) مصاب وتوفـى عقب وصوله.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقى المتوفـى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم حول الإرث، حيث قاما بتاريخ الواقعة باستغلال تواجد المجنى عليه بقطعة أرض زراعية، وقام أحدهما بإطلاق عيار نارى عليه من سلاح كان بحوزته نتج عنه وفاته، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار).



و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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