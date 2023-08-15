شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الأمن العام يضبط 56 قطعة سلاح ناري و23 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان (صور)

الأمن العام يضبط 56 قطعة سلاح نارى و23 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان (صور)

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام،عن بمديرية أمن أسيوط من ضبط 56 قطعة سلاح ناري.. عبارة عن (16 بندقية آلية – 18 بندقية خرطوش - طبنجة - 21 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 خزائن) بحوزة (43 متهم لـ"36 منهم معلومات جنائية").

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وضبط 14 قضية "إتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (14 متهم لـ "10 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (507) أحكام قضائية متنوعة.

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة (4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (637) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ"2 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.