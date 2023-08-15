الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصرع سيدة وإصابة عدد من المواطنين في انهيار عقار بالإسكندرية (صور)

العقار المنهار، فيتو
العقار المنهار، فيتو

انهار عقار في منطقة الحضرة القبلية دائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، ولقيت سيدة مصرعها تصادف وجودها عند شقيقها المقيم بالعقار، فيما اصيب آخران ويجري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان انهيار العقار، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.


وكان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من ضباط المباحث يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء داخلية من عقار قديم بشارع ابن ملاعب بمنطقة الحضرة القبلية، والتسبب في مصرع سيدة وإصابة آخرين.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

انهيار عقارات بالاسكندرية انهيار عقار بالإسكندرية انهيار عقار بالحضرة أخبار محافظة الأسكندرية الحضرة القبلية

مواد متعلقة

الحد الأدنى للقبول بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية

زحام بطريق الإسكندرية الزراعي بسبب حادث تصادم سيارتين ودراجة نارية

الأكثر قراءة

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

أسعار السجائر في مصر اليوم، شعبة الدخان تقترح حلولا للخروج من الأزمة

40 جنيها تراجعا فى سعر جرام الذهب بالأسواق

الفصل بعد عامين، مدبولي يقر الحد الأقصى لبقاء طلاب الأزهر في الفرقة الواحدة

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

الزمالك: التعاقد مع صفقات سوبر في الانتقالات الصيفية شبه مستحيل

مركب كاميرات تجسس بتصورني في البيت، زوجة سعد الصغير تحرر محضرًا ضده

120 جنيهًا تراجعًا فى سعر الذهب خلال 48 ساعة

Advertisements

منوعات

المزيد

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على شواطئ الإسماعيلية وأسعار الدخول

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

أذكار المساء، نص أذكار المساء مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية