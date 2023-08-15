مصرع سيدة وإصابة عدد من المواطنين في انهيار عقار بالإسكندرية (صور)
انهار عقار في منطقة الحضرة القبلية دائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، ولقيت سيدة مصرعها تصادف وجودها عند شقيقها المقيم بالعقار، فيما اصيب آخران ويجري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان انهيار العقار، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.
وكان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من ضباط المباحث يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء داخلية من عقار قديم بشارع ابن ملاعب بمنطقة الحضرة القبلية، والتسبب في مصرع سيدة وإصابة آخرين.
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