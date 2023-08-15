السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقة بالإكراه في العجوزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، المتهم "عمرو، ط، م"، بالسجن المشدد ٥ سنوات، بتهمة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح في دائرة قسم شرطة العجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين المستشار خالد عمار والمستشار ياسر جلال زكي وأمانة سر محمد شعراوي

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022 والمقيدة برقم ٢٢٠٧٠ جنايات، عندما تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح أثناء عودته من العمل وان احد الاشخاص أخرج وأشهر في وجهه سلاحا أبيض مطواة، واستولى على مبلغ مالي وهاتف محمول وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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