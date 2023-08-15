الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

مأساة أب، كتب نصف البيت لأولاده وزوجته وألقوه في الشارع، عمره 65 عاما ومريض قلب (فيديو)

الحاج مصطفي من السنبلاوين
الحاج مصطفي من السنبلاوين بالدقهلية، فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان "بعدما كتبتلهم نص البيت مراتي وولادي رموني في الشارع وأنا مريض قلب.. مأساة عم مصطفى صاحب الـ 65 عاما

حيث التقت فيتو بالحاج مصطفى فهمي ٦٥سنة من أبناء ميت غراب مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وقال غلطتي ومشاكلي بدأت عقب ما قمت بكتابة  نصف البيت لزوجتي أم أولادي.

وأوضح أن زوجته بدأت بالمطالبة بالخلع والولاد تبدلت معاملتهم معه، قائلا: بيقفلوا التلاجة بالليل، لدينا ولدان  ٣٧سنة وولد ٣٩ سنة، وكنت أعمل بالمعمار وشقيت وتعبت ورييت ولادي كفاح وزواج ٤٥ سنة عشت مع زوجتي ٣٦ سنة وبعدها انفصلنا وعايشة في نصف المنزل 

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وتابع الأب المكلوم: أولادي بيقطعو عني المياه والكهرباء كل ده من سنتين ومتحمل علي امل ربنا يهديهم  ويرجعوا لعقولهم تانى، ابني الأكبر متزوج والتانى بدون زواج، ومرات الابن بتعين الأكل من وراهم وبتعطيه لي هي وأحفادي اللي من دمي ولحمي بتعطف عليا ومشفتش من اولادي يوم عدل واشتكيتهم في النيابة وحصلت علي حكم نفقة ٧٠٠ جنيه في الشهر منذ عام 2020.


وقال الاب باكيا ومتحسرا علي حاله: ابني قاس ييضرب أولاده بغباء وبيسلسلهم ويكهربهم وحين تدخلي لاقصائه عنهم يتطاول عليا ربنا يهديه 

 
وأوضح أنه ذهب لأداء  عمرة فى عام ٢٠٠٩ وفوجئ بزوجته رفعت قضية خلع طمعا فى معاش والدها، وأولادي واقفين فى صف والدتهم بسبب أنها بتغريهم  بالفلوس لأن هى معاها لكن والدهم مش معاه فلوس يديهم منين وكل ما يتحصل عليه 450 جنيها تكافل وكرامه مش مكملين ثمن حقنه 


وأوضح أنه وفقا للتقرير الطبي  مريض قلب وتضخم فى الطحال وتليف فى الكبد وعشا ليلى يعاني من شبوره على عينه   
 

واستنكر الاب المكلوم قيام نجله بضرب أحفاده مشددا بحنيتهم عليه ومواقفهم التي لا ينساها.

وأشار إلي أن نجله يقوم  بربط أولاده بالجنزير وبيكهربهم وبيعذبهم وحفيده ١٠سنوات، وبتعدي علي زوجته بالضرب حينما يجدها تعطف عليا بالمشاكل والمشرب، قائلا:قفل الثلاجه ولما مرات ابني بتعمل  شاى بياخد منها الكبايه ويرميها 
 

ووجه الاب المكلوم قائلا أحب اوجه رسالة لأولادي  ربنا يهديكم وبكرا أولادكم يعملو كدا فيكم، وحفيدتي  بتقول له بكرا ابنه يعمل فيه نفس اللى هو بيعملوا فيك 
 

وأضاف الاب أن طليقته وأم أولاده بتعينهم عليه مؤكدا أنها تعطي نجلها  ٥٠٠جنيه لرفع قضية عليا  وانا لا أرغب سوي في أن  أعيش حياة كريمة.


واسترسل الاب باكيا منذ عام ٢٠٠٩ كنت في طريقي لعمل عمرة ودعتني علي الموقف واعطيتها 100 جنيه  ومفيش اى خلافات بينا وحينما  وصلت السعودية ارسلت  لها٣٠٠ريال علشان تعيد بيهم  ومكانش يعرف أن هى رفعت قضية خلع، 

 

وتابع كنت كاتب نصف البيت لمرأتي  وأولادي حرموني  من الأكل وطردوني  برا البيت وحرموني من أحفادي ومنذ سنتين وانا علي  هذا الحال بدون مأكل ومسكن ومشرب وملبس 

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وهذا الكلام على مسئولية عم مصطفى والطرف التانى له الحق فى الرد سنتين كاملين مشرد فى الشارع وهو بيناشد أولاده بالرحمة ويطالب أنه يعيش حياه كريمه

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السنبلاوين تكافل وكرامة محافظة الدقهلية مركز السنبلاوين مريض قلب محافظة الدقهلية

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