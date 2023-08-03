كان بيعذبهم ورجعوا لي مكسرين، أم تروي معاناة طفليها مع والدهم بعد القبض عليه بالدقهلية (فيديو)

أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان "كان بيعذبهم بأسوأ الطرق.. أم تروي معاناة أطفالها مع والدهم بعد القبض عليه في الدقهلية.

واستغاثت سمر والدة الطفلين مالك ومنذر بالمسؤولين، بعد خطف طليقها لأطفالها بعد حصولها على حكم من المحكمة بحضانتهم.

وأكدت سمر أنها عاشت 12 عاما وانفصلت منذ 4 سنوات وأن طليقها اعتدى على أطفالها منذ الانفصال وتزايد التعذيب منذ ٧ أشهر، وعندما وجدتهم عادوا إليها بكسور عديدة في جسمهم وما زالت تعالجهم حتى الآن بسبب ضرب والدهما لهما.

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وقالت والدة الطفلين إن أحد نجليها في حالة خطرة، وهو حاليًّا في العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأضافت والدة الطفلين أنها حصلت على حكم من المحكمة بحضانة أطفالها منذ 4 سنوات، لكنه خطفهم منها، مضيفة: "خد ولادي منه واحد عظامه مكسرة والتاني في العناية المركزة بين الحياة والموت"

وتابعت الأم باكية:" أول مرة أشوف ولادي بعد 4 سنين وجدتهم متدمرين وبين الحياة والموت".

وأشارت والدة الطفلين إلى أن ابنها على رقبته علامات ضرب بالجنزير اللي كان أبوه بيضربهم بيه.. أبوهم كان رابط إيديهم ورجلهم ونازل فيهم ضرب لمدة 10 أيام متواصلة.

وأشارت والدة الطفلين إلى أنها تزوجت من طليقها لمدة 12 عامًا، وأنه أبعدها عن أهلها لمدة 3 سنوات كاملة، مؤكدة أنه كان يهددها بالطلاق دائما إذا تواصلت مع أحد من أسرتها.

كما أوضحت والدة الطفلين مالك ومنذر أن طليقها كان يعاملها معاملة حسنة حتى أنجبت طفليها التوأم مالك ومنذر، فتغيرت معاملته تماما وأصبح يعنفها ويضربها حتى انفصلت عنه.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات التي أمرت بضبط الأب وحبسه على ذمة التحقيقات.