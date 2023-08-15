الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الصحة: تقديم 385 ألف خدمة خلال حملة "100 يوم صحة" أمس

حملة ١٠٠ يوم صحة،فيتو
حملة ١٠٠ يوم صحة،فيتو

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 385 ألف خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الإثنين 14 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

حملة «100 يوم صحة»

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 12 ألفا و834 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 32 ألفا و511 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3 آلاف و668 طفلا، فيما قدمت 38 ألفًا و199 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

Advertisements

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و202 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف 726 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1961 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ17 ألفا و27 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 17 ألفا و943 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 8 آلاف و898 مواطنا.

عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة

 

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 75 ألفا، و17 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 71 ألفا، و95 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 93 ألفا و770 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و149 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 53 ألفا و900 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

الصحة تكشف أسباب الإصابة بمرض الحزام الناري، وهذه أعراضه

اجتماع مشترك بين الصحة والتعليم لبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد في الدقهلية

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاستعدادات للعام الدراسي الجديد التطعيمات الروتينية 100 يوم صحة حملة 100 يوم صحة خالد عبدالغفار وزير الصحة حملة 100 صحة

مواد متعلقة

الصحة تكشف أسباب الإصابة بمرض الحزام الناري، وهذه أعراضه

اجتماع مشترك بين الصحة والتعليم لبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد في الدقهلية

خدمات طبية مجانية لأكثر من مليون مستفيد بقطاع الصحة بالمنيا

الصحة العالمية: 9 متحورات لفيروس كورونا حاليا

الأكثر قراءة

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

اللي عاوز حاجة ياخدها، شيبة يلغي جميع حفلاته حدادا على والدته

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

طبيب يوضح الفرق بين أعراض نزلة البرد ومتحور كورونا الجديد Eg.5

حفظ القرآن على يد حليمة السعدية، أبرز المحطات في حياة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق 

ننشر نص الحكم بحبس أحمد فلوكس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه (مستند)

بغرض لم شمل الأسرة، محافظ الجيزة يعتمد مقترح نظام النقل بالبدل بالمدارس التجريبية

Advertisements

منوعات

المزيد

عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

انهيارات أرضية وفيضانات وبرك طينية تجتاح إيطاليا

ارتفاع قياسي في أعداد المشردين بأمريكا

إجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان" باليابان، ومشاهد مرعبة لشدة الإعصار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 15-8-2023

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، مؤشر الذهب عالميا 15-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

جوائز مسابقة الخطيب المثالي لعام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر من نشر هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي: تعرضك للحسد

تفسير حلم العدس في المنام وعلاقته بالتعب والهموم ووجود منغصات في الحياة

دعاء الفجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية