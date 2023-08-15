فتح باب التسجيل في حركة تكليف الصيادلة دفعة 2021، وهذا آخر موعد

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية في وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التسجيل اليوم الثلاثاء 15 أغسطس لخريجى كليات الصيدلة دفعة ٢٠٢١ الدور الأول والثانى ويناير وفبراير ٢٠٢٢ للتقديم في حركة تكليف الصيادلة بنظام التنسيق الإلكترونى العام فى ضوء قواعد التوزيع وفقا لعدة اعتبارات منها الاحتياجات - المجموع والنطاق الجغرافى - الرغبات وعلى الخريجين التقدم عن طريق الإنترنت من خلال الرابط التالى، ثم الدخول على رابط خدمة تكليف الصيدلة لإجراء ما يلي

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خطوات التقديم على تكليف خريجي الصيدلة

أولا: إدخال البيانات الأساسية للخريج خلال الفترة من 15 أغسطس حتى 31 أغسطس 2023

ثانيا: استيفاء الرغبات للخريج خلال الفترة من 3 سبتمبر حتى 17 سبتمبر 2023

كان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع قيادات الوزارة المعنيين، لمتابعة معدلات العمل ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بمنظومة العمل في شقي المبادرة الإنشائي والتشغيلي بكافة وحدات الرعاية الأولية بمحافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق المستهدف من المبادرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات والتي تتضمن الوحدات والمراكز الصحية بنطاقي الريف والحضر المدرجين ضمن المبادرة (إنشاء جديد، تطوير شامل، رفع كفاءة خفيف)، والتي يبلغ عددها 1115 وحدة ومركز، في الريف و105 وحدات في الخضر، فضلًا عن استعراض الموقف التنفيذي الخاص بوحدات الإسعاف البالغ عددها 369 نقطة إسعاف.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن متوسط نسب تنفيذ الأعمال للوحدات والمراكز الصحية بنطاق الريف بالمحافظات بلغ 83%، بينما بلغ متوسط نسب التنفيذ في نقاط الإسعاف 94%، لافتًا إلى توجيه الوزير بالأسراع من معدلات العمل ضمن الأعمال الانشائية والتشغيلية للمنشآت الصحية ضمن المبادرة، منوها إلى أن الوزير اطلع على الموقف التنفيذي الخاص بالمستشفيات التابعة للمبادرة الجاري العمل بها والتي لم يتم البدء بتنفيذ أعمالها.

توفير القوى البشرية من الفرق الطبية لتغطية كافة المنشآت الصحية

وأَضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع الموقف الخاص بفرش المستشفيات والوحدات والمراكز، وتوفير القوى البشرية من الفرق الطبية لتغطية كافة المنشآت الصحية المدرجة، ضمن المبادرة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، لافتًا إلى استماع الوزير إلى التحديات التي تواجه منظومة العمل في المبادرة، مؤكدًا اتخاذ كافة الاجراءات وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لحل تلك المعوقات.