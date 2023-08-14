الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

اجتماع مشترك بين الصحة والتعليم لبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد في الدقهلية

جانب من اجتماع الصحة
جانب من اجتماع الصحة والتعليم، فيتو

أعلنت مديرية الصحة الدقهلية عن عقد اجتماع مشترك بينها وبين مديرية التعليم لبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد بالمحافظة


وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد

حيث عقد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة  بديوان المديرية, اليوم , اجتماعًا مشتركًا مع الدكتور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.

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حضر الاجتماع من جانب الصحة الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية  والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى ومديرى الإدارات الفنية بالطب الوقائى، علاوة على مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية

بحث الاجتماع  تعزيز صحة الطلاب في السن المدرسي من خلال غرس السلوكيات والممارسات الصحية السليمة مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة والبيئة الخارجية المحيطة بها

وتناول المجتمعون تفعيل برامج الصحة المدرسية عبر التعاون الفعال بين إدارة المدرسة والفرق الطبية ووضع خطة للفحص الطبي الشامل للطلاب ومتابعة تنفيذها.

وشددوا على متابعة نظافة المدارس من الداخل (أفنيه وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار) والتأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية للاشراف على المقصف ومطابقة الأغذية الموجودة به للشروط الصحية.

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