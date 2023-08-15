الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

ارتفاع قياسي في أعداد المشردين بأمريكا

مشرد، فيتو
مشرد، فيتو

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن عددا متزايدا من الأمريكيين انتهى بهم الأمر مشردين بدون مأوى، خلال العام الجاري، في ظاهرة يقال إنها تكشف سوء الرعاية الاجتماعية في الدولة الغنية، وسط أسعار ملتهبة "لا يمكن مجاراتها".

 

وبحسب المصدر، فإن عدد المشردين حتى هذه الفترة من العام الجاري، أعلى بنسبة 11% مقارنة بـ2022، وهو ارتفاعٌ هائل.

وهذه الزيادة في أعداد المشردين بأمريكا وُصفت بالقياسية، لأنها الأعلى على الإطلاق منذ بدء الحكومة في إحصاء هذه الفئة ومقارنة بياناتها، في سنة 2007.

Advertisements

في غضون ذلك، كانت السلطات قد سجلت ثاني أكبر زيادة في عدد المتشردين سنة 2019.

ولم يجر اعتبار السنة الماضية بمثابة الأعلى عددا، رغم ارتفاع عدد المشردين فيها، لأن زيادتها كانت مرتبطة أساسا بتبعات وباء كورونا، أي أن تلك الفترة لها وضعٌ خاصٌّ.

وتفاقمت معضلة المشردين الذين يعيشون بدون مأوى في الولايات المتحدة، بسبب القفزة الكبيرة في أسعار الإيجار، وعدم قدرة كثيرين على إيجاد سكن بأسعار تناسب دخلهم المحدود.

وتم رصد الظاهرة بشكل كبير في ولاية كاليفورنيا، حيث ينتشر المشردون بشكل كبير في مدينة كسان فرانسيسكو، رغم كون الولاية من بين الأغنى في أمريكا، واقتصادها يعادل حجم الاقتصاد الألماني تقريبا.

ويعد تعاطي مخدرات، مثل الأفيون، أحد أسباب أزمة المشردين في الولايات المتحدة، لأن كثيرين ممن يسقطون في شراك الإدمان، ينتهي بهم الأمر في الشارع، عندما يخسرون كل ما يملكون.

وفي أحيان أخرى، يسافر متعاطو المخدرات إلى ولايات تتيح شراء "الماريوانا"، فيجدون أنفسهم مفلسين وعالقين هناك، وينتهي بهم الأمر على قارعة الطريق وتحت الجسور.

وأوضحت "وول ستريت جورنال"، أنها رصدت هذه الزيادة استنادا إلى بيانات حصلت عليها من 300 هيئة تعمل في إحصاء المشردين، سواء في مدن محددة أو على مستوى الولايات برمتها.

وأظهرت النتائج، وجود أكثر من 577 ألفا من المشردين في الولايات المتحدة، في حين كان العدد لا يزيد عن 380 ألفا و630 شخصا في سنة 2021.

ضحايا بالآلاف وملايين المشردين.. حصيلة كارثية تكشفها الأمم المتحدة عن خسائر الحرب السودانية

2.5 مليون مشرد.. نتائج شهرين من القتال الدامي في السودان ( فيديوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الولايات المتحدة أمريكا ولاية كاليفورنيا وباء كورونا كورونا كاليفورنيا

مواد متعلقة

نار تأكل الشجر والبشر، حرائق هاواي الأكثر فتكا فى تاريخ أمريكا، غابات ماوي تحرق بلا رحمة، وبايدن ينشر الحرس الوطني ويعلن حالة الكوراث (فيديو)

مونديال السيدات ينتظر الفائز الخامس.. منتخب أمريكا أبرز المفاجآت.. وإنجلترا المرشح الأبرز

ضحايا بالآلاف وملايين المشردين.. حصيلة كارثية تكشفها الأمم المتحدة عن خسائر الحرب السودانية

2.5 مليون مشرد.. نتائج شهرين من القتال الدامي في السودان ( فيديوجراف)

الأكثر قراءة

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

تقارير عالمية تؤكد اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

تنسيق الجامعات 2023، خطوات ترتيب رغبات طلاب المرحلة الثانية على موقع التنسيق

البنك المركزي الروسي يقرر رفع سعر الفائدة 3.5% في اجتماع طارئ

الأهلي يجمد ملف التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

كرة اليد، منتخب الناشئين يصل القاهرة بعد ختام مونديال كرواتيا

س وج، كل ما تريد معرفته عن اتفاق توريد القمح بين مصر والإمارات

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاع قياسي في أعداد المشردين بأمريكا

إجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان" باليابان، ومشاهد مرعبة لشدة الإعصار (فيديو)

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

للمصريين بالخارج.. تفاصيل وثيقة "معاش بكره" بالدولار (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الفجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها وعلاقته بالنمص المنهي عنه شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية