الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

عطل فني يضرب نظام أجنحة طائرة وزيرة ألمانية‎

وزيرة الخارجية الألمانية،
وزيرة الخارجية الألمانية، فيتو

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إنها اضطرت لإلغاء جولتها التي كانت من المقرر أن تستمر أسبوعا إلى منطقة المحيط الهندي والهادي، بسبب مشكلات فنية في الطائرة الحكومية التي تستقلها.

وذكرت بيربوك على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم "تويتر"، "جربنا كل شيء.. لكن مع الأسف من المستحيل لوجيستيا مواصلة رحلتي إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي".

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على منصة "إكس"، أن الطائرة حاولت الاثنين الإقلاع من أجل الرحلة من أبوظبي مرتين لكنها اضطرت للعودة مرة أخرى لدواعي السلامة بسبب عطل فني في الأجزاء التي تتحكم في وضعية الجناحين.

Advertisements

وكان من المقرر أن تسافر بيربوك إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي.

وفي العام الماضي، اضطرت بيربوك لإلغاء رحلة للقاء نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي عام 2018 اضطرت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل لتفويت افتتاح قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب "عطل خطير" أجبر طائرتها الحكومية على تنفيذ هبوط اضطراري.

ألمانيا تسلم للجيش الأوكراني منظومة طائرات مسيرة من طراز لونا

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استراليا ونيوزيلندا المحيط الهندي الطائرة الحكومية انالينا بيربوك جيمس كليفرلي وزيرة الخارجية الألماني وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

مواد متعلقة

الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا

ألمانيا تسلم للجيش الأوكراني منظومة طائرات مسيرة من طراز لونا

انقطاع البث المباشر أثناء مؤتمر وزيرة الخارجية الألمانية وظهور خطاب بوتين (فيديو)

مقتل 5 جنود من الجيش الهندي في هجوم بكشمير

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد موافقته على الانتقال إلى اتحاد جدة، وتعليق ناري من سعوديين

الأهلي يجمد ملف التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 15-8-2023

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

انتخابات رابطة الأندية بدون مفاجآت في الموسم الجديد.. دياب وزملائه يحسمون النتيجة بالتزكية.. واتحاد الكرة يتمسك بـ"سويلم وصفي الدين"

الجهاز الإداري يتواصل مع محترفي الزمالك

ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها وعلاقته بالنمص المنهي عنه شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بطريق مطار الغردقة

Advertisements

منوعات

المزيد

إجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان" باليابان، ومشاهد مرعبة لشدة الإعصار (فيديو)

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

صناعة الحبوب: توريد 22 ألف طن مكرونة شهريا لوزارة التموين

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 15-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

للمصريين بالخارج.. تفاصيل وثيقة "معاش بكره" بالدولار (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها وعلاقته بالنمص المنهي عنه شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية