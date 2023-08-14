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3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

طائرة ركاب أمريكية،
طائرة ركاب أمريكية، فيتو

عاش ركاب رحلة على الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" لحظات مرعبة، أثناء توجه الطائرة من واشنطن إلى جينسفيل بولاية فلوريدا، بعد سقوط الطائرة 15 ألف قدم في 3 دقائق بسبب مشكلة في الضغط.

 

مشكلة ضغط محتملة داخل الطائرة

وفوجئ الركاب بإنزال أقنعة الأكسجين، عندما أبلغت الطائرة عن "مشكلة ضغط محتملة"، وطُلب منهم ارتداؤها على وجه السرعة، دون أن يعلم المسافرون حقيقة ما يجري.

وكشف أحد الركاب، بحسب ما نقلت شبكة "CNN" عنه، أنه استمع لصوت طرقعة في الجزء الخلفي من الطائرة، بخلاف شم رائحة دخان.

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الخطوط الجوية الأمريكية تكشف كواليس الحادث

ونشر الأستاذ بجامعة فلوريدا هاريسون هوف، الذي كان على متن الطائرة، مشاركة تجربته المروعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "لقد سافرت كثيرًا. كان هذا مخيفًا".

وفي وقت لاحق، أوضحت الخطوط الأمريكية أن هذه الرحلة أدارتها شركة طيران "بيدمونت" التابعة لها.

وذكرت الشركة أن قائد الطائرة علم بوجود مشكلة في الضغط، لذلك هبط بسرعة على ارتفاع منخفض.

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