باتريك يوسف: الأهلي فريقي المفضل وأحاول تعلم اللغة العربية

تحدث باتريك يوسف لاعب منتخب مصر لكرة السلة عن ذكرياته في مصر خلال السنوات الماضية وعن ناديه المفضل.

وقال باتريك في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "النادي الأهلي هو فريقي المفضل في مصر".

وتابع: "والدتي كانت تحضر لي قميص الأهلي دومًا في كل إجازة لي في مصر، قمصان الأهلي التي أملكها بدون أرقام".

وأضاف "كنت أحضر إلى مصر مع والدتي وإخوتي كثيرًا، كنت أقضي إجازتي في البحر الأحمر والساحل الشمالي والقاهرة".

وتابع باتريك تصريحاته "كانت لي ذكريات طفولة جميلة، آخر مرة كنت موجود كنت في ثانوية عامة، وحضرت مؤخرًا لكني وجدت الأمور مختلفة للأفضل وكأنني لم أحضر إلى مصر من قبل".



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وتحدث باتريك يوسف لاعب منتخب مصر لكرة السلة عن الاستعدادات مع الفراعنة لكأس العالم في الفلبين.



وقال باتريك "التناغم بين مجموعة اللاعبين في المعسكر أمر جيد للغاية ".

وتابع "جميع لاعبي المنتخب يتعاملون معي بود كبير، عندما حضرت إلى معسكر دبي وأنا أملك اوراقي المصرية بشكل رسمي رحبوا بي للغاية".



وأضاف "أحاول تعلم اللغة العربية وزملائي بالفريق يساعدوني في ذلك ويترجمون لي بعض النقاط التي أريد فهمها".

وأردف "أرى أن الطموحات تتصاعد بالنسبة للاعبين يومًا بعد يوم، في النقاشات التي تدور بيننا نتحدث أن أهم شيء هي ضربة البداية أمام منتخب ليتوانيا".

واختتم باتريك تصريحاته "هدفنا الفوز واستغلال فرصة اللعب في كأس العالم، الجميع متحمس ولدينا رغبة في تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم".

ويمثل باتريك يوسف إضافة قوية لصفوف المنتخب الوطني حيث يعد واحد من أفضل لاعبي دوري الجامعات الأمريكية وهو ما رشحه للانضمام لأحد فرق دوري الـ NBA في الموسم المقبل.



وتعد استجابة وزارتي الشباب والرياضة والداخلية لسرعة إنهاء أوراق يوسف جاردنر ضمن خطوات الدولة المصرية لاستعادة الطيور المهاجرة لتمثيل منتخب مصر في المحافل الدولية.



منتخب مصر لكرة السلة

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة رجال بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، مواجهة ودية يوم الخميس المقبل أمام منتخب لبنان، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة.

ويتواجد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، في معسكر مغلق بالإمارات، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم.

وتقام بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونسيا بمشاركة 32 منتخبا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

قائمة منتخب كرة السلة

وتضم قائمة المنتخب في معسكر الإمارات كلًّا من:

أحمد خلف - آدم موسى - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - عاصم مرعي - علي أحمد - عمر الشيخ - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - كريم حاتم - وليد عبد الجواد - باتريك جارندر - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

مشوار منتخب مصر

وخسر المنتخب الوطني الأول لـ كرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة (97-77) في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، الفوز على منتخب تونس بنتيجة (71-67)، في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون.

كيف تأهل منتخب السلة لكأس العالم؟

وكان منتخب مصر قد ضمن بشكل رسمي تأهله للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم وصافة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق نقطة عن صاحب الصدارة منتخب جنوب السودان.

وشارك منتخب كرة السلة في المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وخاص ثلاثة مباريات أمام تونس والكاميرون وجنوب السودان.

وشهدت المرحلة الثانية من التصفيات التي أقيمت في الإسكندرية مشاركة 6 منتخبات وهي مصر وجنوب السودان والكاميرون وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال.

مباريات منتخب مصر في التصفيات

وافتتح منتخب مصر لكرة السلة مبارياته في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال بمواجهة منتخب تونس، وأقيمت مباراة الجولة الثانية 25 فبراير أمام منتخب الكاميرون، ثم مواجهة قوية أمام منتخب جنوب السودان في الجولة الثالثة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وتصدر جنوب السودان المجموعة برصيد 21 نقطة، بينما احتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 19 نقطة.