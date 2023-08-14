اتحاد السلة: الزمالك على رأس الأندية المدينة ولن نوافق على الجدولة إلا بهذه الشروط

تحدث مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن مديونيات الأهلي والزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال أبو فريخة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة “صدى البلد”: "بالطبع الزمالك مدين لاتحاد السلة، ولكن لم يتحدث معنا أحد لجدولتها".

وتابع: "اتحاد السلة قرر عدم قيد أي لاعب جديد في قائمة الموسم الجديد، على مستويات الرجال والسيدات، سواء كان فريقا أول أو ناشئين للنادي المدين بمستحقات الموسم الماضي".

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الزمالك هو أكثر الأندية مديونية

وواصل أبو فريخة: "ليست جميع الأندية مدينة، الأهلي عليه ديون والزمالك وهو أكثر الأندية مديونية للاتحاد".

واضاف " لا نمانع من الجدولة في خلال فترة يتم الاتفاق عليها وتكون شهور قليلة، ولكن لو تمت الجدولة وتم القيد ووجدنا اي شيك بدون رصيد او سيتم رفضه سيتم إيقاف اللاعبين الجدد بالكامل، وسيكون النادي هو المسؤول عن إيقاف لاعبيه ولو شارك اللاعب سيعتبر النادي مهزوما".

واختتم مجدي أبو فريخة تصريحاته "هذه القرارات تسري على جميع الأندية، إدي الاتحاد فلوسه زي ما بتشتري لاعبين بملايين".

غضب لاعبي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة

ومن ناحية أخرى قال مصدر داخل نادي الزمالك إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غاضبون بسبب تجاهل الإدارة مطالبهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم الماضي 2022-2023.

وتابع المصدر أن إدارة الزمالك وعدت اللاعبين في أكثر من مناسبة سابقة بصرف المستحقات المتأخرة للاعبين ولكن دون تنفيذ ذلك الوعد أو بصرف جزء بسيط جدا من المستحقات.

وأشار المصدر إلى أن كافة اللاعبين لها مستحقات متأخرة لدى الزمالك عن الموسم الماضي تصل إلى 50 ٪ من قيمة الراتب السنوي.

وأشار المصدر أن هناك حالة غضب من لاعبي الزمالك بسبب عدم صرف المستحقات المتأخرة كون لديهم التزامات مادية عديدة في حياتهم الشخصية.

ومن ناحية أخرى كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك آخر تطورات العروض المقدمة للاعب وموقف الإدارة.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

وقال المصدر إن أحمد سيد زيزو يمتلك عددا من العروض الأوروبية والخليجية للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف: زيزو يريد خوض تجربة جديدة خارج الزمالك في الموسم المقبل إذا لم يتم حل أزمة القيد والتعاقد مع صفقات جديدة ترفع من المستوى الفني للفريق.

وتابع المصدر: هناك جلسة ستعقد خلال أيام بين زيزو والإدارة لحسم مصير احترافه أو البقاء مع الأبيض خاصة أن عقده يستمر مع الزمالك حتى نهاية عام 2025.

وأتم المصدر حديثه: كما أن الجلسة ستتضمن طلب زيزو مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك للموسم الماضي 2022-2023.

مصير مركز حراسة المرمى في الزمالك

الزمالك، كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفكير الإدارة في مركز حراسة المرمى بالموسم الجديد 2023 / 2024.

وقال المصدر إن الزمالك قام بقيد الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد في القائمة الأولى باتحاد الكرة بينما وضع محمد نديم على قائمة الانتظار.

وتابع المصدر: “وضع محمد نديم على قائمة الانتظار تحسبا للتعاقد مع حارس مرمى جديد وهي طلبات أوسوريو”.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو طلب التعاقد مع حارس مرمى يجيد الخروج بالكرة ويتجاوز طوله الـ 190 سم وفي حال استطاعت الزمالك التعاقد مع طلباته سيتم قيده في القائمة الثانية وبخلاف ذلك سيتم قيد محمد نديم.

وتابع المصدر الأولوية في الوقت الحالي هي التجديد لمحمد صبحي الذي ينتهي عقده مع الأبيض بنهاية الموسم القادم وفي حال طلب عواد الرحيل وقدم عرضا مناسبا قد يرحل في حالة ضم حارس مميز ليكون بجانب صبحي ونديم.

ومن ناحية أخرى قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فى اجتماعه الذي عقد خلال الأيام الماضية إسناد ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء إلى جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة النادي.

ومن المقرر أن يتولى جمال عبد الحميد إدارة كرة القدم بالنادي بالتنسيق مع أمير مرتضى رئيس قطاعات الكرة فى الزمالك ومعه عبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي.