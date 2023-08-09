كرة السلة، الأهلي يضم مصطفى كيجو نجم الزمالك السابق

كرة السلة، وقع مصطفى كيجو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة ونادي الزمالك السابق، على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، تبدأ من الموسم المقبل 2023/2024.

وكان كيجو قد أعلن رحيله عن صفوف نادي الزمالك بنهاية الموسم الماضي، وانضم لصفوف فريق الشمال القطري، قبل أن يفسخ عقده وينضم للقلعة الحمراء.

وشهدت الفترة الماضية تنقل عدد من اللاعبين بين الأهلي والزمالك، وهو ما يتسبب في حدوث حالة من الشحن بين جماهير الفريقين.

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وأعلن الزمالك مؤخرًا ضم محمد عادل نجم النادي الأهلي السابق، لفريق الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، وذلك بعد ساعات من رحيله من المارد الأحمر إلى الدوري الإماراتي.

وعلى جانب آخر، تنطلق يوم الخميس المقبل، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، المقامة حاليا في كرواتيا.

مباريات الدور ربع النهائي

ومن المقرر أن تقام يوم الخميس المواجهات التالية:

الدنمارك × البرتغال

مصر × جزر الفارو

كرواتيا × النرويج

ألمانيا × إسبانيا

منتخب مصر يواجه جزر الفارو

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة محمد الألفي المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب جزر الفارو، في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جزر الفارو يوم الخميس المقبل.

منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا

وكان منتخب مصر قد خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (35-42)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب إسبانيا بنتيجة (20-17).

وكان المنتخب قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي، بعد الفوز على منتخب البرازيل أمس الاثنين في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي

وحسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، التأهل للدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا والبرازيل والتشيك.

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي متصدرًا ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاث أمام اليابان والتشيك وأيسلندا.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب التشيك، وفاز في الجولة الثالثة أمام أيسلندا.