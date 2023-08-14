مصر للبترول تفتتح معرضا جديدا لتسويق منتجاتها ( صور )

تم افتتاح معرض لمنتجات شركة مصر للبترول من الزيوت والكيماويات بمقر شركة مديتاب بالتجمع الخامس.

وذلك في إطار توطيد العلاقات الطيبة مع كافة شركات قطاع البترول والبحث عن فرص تسويقية للمنتجات.

وقد أبدى العاملون بشركة مديتاب ترحيبا شديدا بإقامة هذا المعرض كما أبدوا إعجابهم بجودة وتنوع منتجات شركة مصر للبترول من الزيوت أو الكيماويات.

وستقوم شركة مصر للبترول بإقامة المزيد من المعارض بجميع شركات القطاع الشقيقة.

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تم الافتتاح بحضور كلا من المهندس محمد ماجد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول والمهندس أيمن رشدى رئيس مجلس إدارة شركة ميدتاب.

ومشاركة أيضا مدحت رشدي مساعد رئيس شركة مصر للبترول للتسويق وبركات عبد الله نائب رئيس شركة ميدتاب ومحمد فرحات مساعد رئيس الشركة للشئون المالية بشركة ميدتاب.