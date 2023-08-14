الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة في البحيرة

ضبط تشكيل عصابي،
ضبط تشكيل عصابي، فيتو

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين محافظة البحيرة؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

 

غسل ملايين الجنيهات من تجارة الأسلحة 

وكشفت التحقيقات تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجالات مختلفة “شراء الأراضي الزراعية – شراء العقارات والوحدات السكنية - تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات”، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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غسل الأموال 

وقدرت تلك الممتلكات بــ 35 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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