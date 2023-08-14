الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

7 ملايين جنيه قيمة الخسائر

النيابة الإدارية تعاين حريق مخزن مواد غذائية في الخانكة (صور)

حريق مخزن الخانكة،
حريق مخزن الخانكة، فيتو

أجرى فريق من النيابة الإدارية معاينة لموقع حريق مخزن المواد الغذائية الكائن بعزبة "حسيب بحوض الزيني بقرية سرياقوس" التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية. 

وكشفت  المعاينة، أن المخزن مكون من جمالون مقام بأعمدة خرسانية وسقف من الصاج على مساحة ٥٠٠ متر تقريبًا، وأنه مقام على أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني، وأن اندلاع الحريق بدأ في حوالي الساعة الرابعة فجر يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ جرَّاء ماس كهربائي، أتى على محتويات المخزن كلها، والتي ضمت مواد غذائية ومشروبات غازية وزيت طعام مخزنه لإعادة بيعها، قُدرت قيمتها بما يقارب سبعة ملايين جنيهًا، ولم تقع أية خسائر في الأرواح البشرية، حيث تم السيطرة على الحريق دون أن يمتد لممتلكات أخرى أو عقارات مجاورة لموقع الحادث.

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7 ملايين جنيه خسائر حريق مخزن مواد غذائية..النيابة الإدارية تعاين حريق الخانكة 
7 ملايين جنيه خسائر حريق مخزن مواد غذائية..النيابة الإدارية تعاين حريق الخانكة 
7 ملايين جنيه خسائر حريق مخزن مواد غذائية..النيابة الإدارية تعاين حريق الخانكة 

كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتعليمات محافظ القليوبية - والذي حضر في وقت سابق من اليوم - بإزالة معظم أجزاء المخزن المحترق.

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تولت نيابة الخانكة الإدارية التحقيق وقرر أحمد خضر رئيس النيابة تشكيل لجنة فنية من المختصين بالإدارة الهندسية بمحافظة القليوبية ومديرية الزراعة بالقليوبية ووحدة المتغيرات المكانية بمركز ومدينة الخانكة؛ لفحص الواقعة وإعداد تقرير شامل على وجه السرعة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن بالخانكة وبالمعاينة تبين نشوب الحريق في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا حيث تم الدفع بـ 6 سيارات حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات. 

جدير بالذكر أن غرفة الأزمات والطوارئ بمحافظة القليوبية قد تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة في تمام الساعة 6 صباحا اليوم الإثنين وقد قامت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بدفع ٦ سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتبين أن المكان مكون من أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة حوالي ١٢٠٠ متر.

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النيابة الإدارية حريق الخانكة حريق مخزن مواد غذائية محافظ القليوبية

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