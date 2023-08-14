الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بأسيوط

المضبوطات مع عنصرإجرامي،
المضبوطات مع عنصرإجرامي، فيتو

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية في محافظة أسيوط.

 

مصرع عنصر شديد الخطورة بأسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط سبق اتهامه في 7 قضايا ما بين "شروع فى قتل - سلاح نارى سرقة بالإكراه "، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 13 عاما في قضيتي "شروع فى قتل - سرقة بالإكراه") بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.. وقد أسفر التعامل عن مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آلية وعدد 3 خزينة وعدد من الطلقات النارية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

 

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