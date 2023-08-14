الإثنين 14 أغسطس 2023
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خارج الحدود

رئيس وزراء لاتفيا يعلن استقالته

رئيس وزراء لاتفيا،
رئيس وزراء لاتفيا، فيتو

أعلن رئيس وزراء لاتفيا كريشيانيس كارينش تقديم استقالته اليوم الإثنين وعزا قراره إلى تدهور العلاقات بينه وبين بعض أعضاء الحكومة المؤلفة من عدة أحزاب.

وقال في مؤتمر صحفي: “سأقدم هذا الخميس استقالتي واستقالة هذه الحكومة إلى الرئيس”.

 

زيادة الضغط على روسيا بسبب غزو أوكرانيا

وعلى غرار جارتيها في دول البلطيق ليتوانيا واستونيا، تتصدر لاتفيا قائمة الدول التي تطالب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بزيادة الضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفاز حزب الوحدة الجديدة الذي يرأسه كارينش وينتمي لتيار يمين الوسط في الانتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر الماضي بعد حصوله على 26 مقعدا من أصل 100 مقعد في برلمان منقسم بين سبعة أحزاب.

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تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي في لاتفيا

وقال كارينش في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، إن شركاءه في الحكومة هم من دفعوه لاتخاذ هذا القرار بسبب “عرقلتهم سير العمل الذي يرمي إلى تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي”.

وتوترت العلاقات بين كارينش وأحزاب في الحكومة الائتلافية بعدما أخفقوا في الاستقرار على مرشح واحد لخوض الانتخابات رئاسية المقررة في مايو المقبل.

وأضاف كارينش أن حزب الوحدة الجديدة يعتزم اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء يوم الأربعاء.

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