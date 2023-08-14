تجديد حبس المتهم بالإتجار في الحشيش بالإسماعيلية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة فايد الجزئية حبس تاجر مخدرات ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من الشابو والحشيش المخدر بقرية فنارة دائرة مركز شرطة فايد.

تلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من وحدة مباحث مركز فايد، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، يفيد بتمكن النقيب حجازي محمد، من ضبط، أحمد م.، الشهير بالكحلة، تاجر مخدرات وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو والحشيش، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز فايد.

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الإتجار في المواد المخدرة

كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة.