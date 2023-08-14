الإثنين 14 أغسطس 2023
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دين ودنيا

هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها، أستاذة في الأزهر تجيب

الدكتورة أميرة رسلان،
الدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، فيتو

قال الدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العلاقات المالية بين الأزواج تكون وفق التوافق بينهما، لافتة إلى أن هناك فروق فردية من سيدة إلى أخرى. 

العلاقات المالية بين الأزواج

وتابعت عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "في زوجة بتبقى عاوزة تعرف مرتب زوجها، وهو من باب التراضي بينهما بيعرفها، من باب الأمان بينهما حتى تكون مطمئنة للمستقبل، وهناك زوجة أخرى لا يهمها سوى أو توفر لها مطالبها التي تريدها وفق استطاعته".

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أميرة رسلان: المرأة التي تساعد زوجها لها أجر عظيم

وفي سياق متصل قالت الدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته حتى ولو كان فقيرا، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى: " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا".

وتابعت عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "المرأة العاملة، معها مال والمال ابتلاء، وزوال الابتلاء يكون بالشكر، ويمكن تقديم شكر لله سبحانه وتعالى على النعمة دي، ولن تجد باب بر أفضل من إنها تساعد زوجها وبيتها وأطفالها، بأي شيء، ربنا تعهد بالخلف والعوض فيما تفعله"، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى: "وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ".

واستكملت: "بقول لك زوجة بتساعد زوجة بطيب نفسك، ستجد توفيق في الشغل وترقيات ومعافاة في الذرية، وقبول وبركة في المال والعمل".

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الجامع الأزهر يضع روشتة دينية واجتماعية لتحسين أنماط الانسجام العاطفي بين الزوجين

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جامعة الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى العلاقات المالية بين الأزواج

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