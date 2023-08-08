عالم أزهري: الطلاق العاطفى سببه خلل فى اتباع منهج الله بشأن العلاقة بين الزوجين

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن من أهم أسباب الطلاق العاطفي، هو وجود خلل فى الاتباع لمنهج الله فى العلاقة بين الزوجين.

طبيعة العلاقة بين الزوجين

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة، أكيد فى مشكلات، حدثت مشاكل فى بيون النبي والصحابة، لكنهم كانوا قادرين على احتوائها".



واستكمل: "فى مشكلات نفسية ومادية، خاصة المادية فى زوج بخيل، مش عاوز يصرف، أو الزوجة لديها تطلعات أعلى من مستوى زوجها، وبالتالى تتطور المشاكل إلى تنمر بين الطريفين، وبعدها كل طرف يبغض الثانى ويتحول الأمر إلى معارك وانتقاد مستمر وانتقاص، وهذه أولى المراحل، وبعدها تتحول إلى مراحل التحقير والتقليل، وهذه مرحلة أسوأ لأن فيها إيذاء نفسى، وقد تتحول إلى إيذاء جسدى".

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عالم بالأزهر: سيدنا النبي كان لا يستحى من إعلان حبه لزوجاته



وفي سياق متصل قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خهو خير زوج، وكان يقول على السيدة خديجة رضى الله عنها أمام الناس (إني رزقت حبها)، لافتا إلى أن سيدنا عمرو بن العاص، عندما رأى إن سيدنا النبي يفضله فى بعض الأمور، فظن إنه أحب الناس إليه، فسأله: "يا رسول الله من أحب الناس إليك، فقال له: عائشة".



وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "فى ناس بتستحى تعبر بالحب لزوجاته، شوف سيدنا النبي محمد سيد الخلق كان يعبر عن حبه لزوجاته أمام الناس".



واستكمل: "سيدنا النبي كان يقول: (حبب إلى من دنياكم.. السواك والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة)، الناس بتفهم الحديث ده خطأ لكن سيدنا النبي كان يحب نسائه، لكن اليوم نعيش حالة من البخل العاطفى سواء ومن الرجل أو من المرأة، ليه لا يتعلمون من سيدنا النبي القدوة".

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