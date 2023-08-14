محاكمة سائق متهم بقتل زوجته وابنه في المطرية بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة بعد قليل جلسة محاكمة سائق توك توك لاتهامه بـ إنهاء حياة زوجته وابنه لخلافات بينهما لرفضها العودة له بعد الانفصال وإقامتها دعوى خلع.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض على المتهم بقتل زوجته وطفلها بسبب استمراره في تعاطي المخدرات ورفعها دعاوى نفقة وطلاق بمنطقة المطرية.

التحفظ على ناجية مذبحة المطرية

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على الطفلة الناجية الوحيدة من المذبحة الأسرية فى واقعة مقتل سيدة وطفلها على يد زوجها بسبب استمراره في تعاطي المخدرات بمنطقة المطرية، لحين الانتهاء من إعلان الحضانة والوصاية خشية على حياتها.

Advertisements



وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى مقتل ربة منزل وطفلها داخل شقتها على يد زوجها في منطقة المطرية.



وتبين أن المتهم والمجني عليها متزوجين منذ فترة وأنجبا بنتا وولدا.



وأضافت التحريات أن المجني عليها قامت صباح أمس بتوصيل ابنتها إلى المدرسة، وعندما عادت إلى شقتها نشبت بينها وبين زوجها مشاجرة بسبب إدمانه المخدرات.



وتابعت التحريات أن المجني عليها طلبت من زوجها الطلاق بسبب استمراره في تعاطي المخدرات، فاستل سكينا من المطبخ وقام بقتلها وقتل الطفل.

مقتل سيدة وطفلها بالمطرية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة بنطاق دائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة عمرها 22 سنة وطفل 4 سنوات مقتولين بطعنات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وجارى ضبطه للوقوف على ملابسات الواقعة.

ضبط قاتل زوجته وطفلها بالمطرية

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق



القتل العمد

ويتحقق في القتل العمد أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".



وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى الوقت نفسه، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".



والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.