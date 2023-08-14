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محافظات

القبض على طالبين هتكا عرض طفل في ترعة بالدقهلية

طفل، فيتو
طفل، فيتو

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا في محافظة الدقهلية، القبض على طالبين قاصرين في قرية السلام التابعة لمركز أجا، لاتهامهما من قبل محاسب بهتك عرض ابنه أثناء الاستحمام في مياه الترعة التي تمر أمام القرية.

وقد ورد إخطار إلى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، أفاد بورود بلاغ للعميد تامر يحي، مأمور مركز شرطة أجا من "أ. ع. م."، 37 عامًا، ويعمل محاسب، وكان معه ابنه "ي"، 8 سنوات، طالب بالصف الثاني الابتدائي، واتهم كل من  "م. أ. ز"، 14 عامًا، و"م. خ. م."، 13 عامًا بالمرحلة الإعدادية، بأنهما هتكا عرض ابنه أثناء استحمامهما في مياه الترعة المارة أمام قرية السلام محل إقامتهم.
وبعد تقنين الإجراءات، نجحت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا في القبض على المتهمين، ولدى مواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة.
وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وذلك تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.
 

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التحقيق اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تحرير المحضر محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مركز شرطة مدير المباحث الجنائية محمد عبد الهادي محافظة الدقهلية مركز شرطة أجا قرية السلام اثناء استحمامة

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