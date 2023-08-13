تفاصيل هتك عرض طفل على يد ابن عمته وصديقه طالبي الإعدادية بالدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا في محافظة الدقهلية، القبض على طالب وصديقه لاتهامهما بهتك عرض ابن خال الطالب أثناء تواجده داخل مسكن الأول.

وكانت "هـ. أ. ا."، 28 عامًا، ربة منزل، قد حررت محضرا بمركز شرطة أجا يفيد بأن ابنها الطفل "أ. أ."، 4 سنوات، تعرض لهتك عرض، على يد ابن عمته "ا. ع. س."، 12 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي، وصديقه "أ. م. ا."، 13 عامًا طالب بالصف الثاني الإعدادي، أثناء تواجده بمنزل عمته.

بلاغ إلى مأمور مركز شرطة أجا

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا.

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بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، بقيادة الرائد دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، من ضبطهما، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

