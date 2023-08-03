الخميس 03 أغسطس 2023
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حوادث

المؤبد لعاطلين بتهمة هتك عرض 3 أطفال في المرج

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة واستغلال أطفال وهتك عرضهم بغرض التسول والسرقة بدائرة قسم شرطة المرج.  

وأسندت النيابة العامة لكل من م.م عاطل، المتهم الرئيسي، وا.ج عاطل، حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والربح الغير مشروع، وحيازة سلاح أبيض مطواه، بدون مسوغ قانوني كما أسندت اليهم استغلال 3 أطفال في أعمال التسول والسرقة.

وكشف تقرير الطب الشرعي تعد المتهمين على الأطفال والتحرش بهم ومحاولة هتك عرضهم بالقوة حيث تبين إصابة الطفل الأول بتهتك في فتحة الشرج، وإصابة الطفل الثاني بحرق في ذراعه وجرح حديث تم علاجه بثلاث غرز في القدم وإصابة الثالث بجرح في عينه.

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وكان قسم شرطة المرج تلقى معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية باستغلال 3 أطفال وإيوائهم بمسكنهم بقصد استغلالهم في ارتكاب حوادث السرقة  بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبرفقتهما الأطفال.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي المواد المخدرة و3 لفافات من الحشيش المخدر واعترفا باستغلال الأطفال في أعمال السرقة والتسول بدائرة القسم وتحرر المحضر اللازم.

عقوبات استغلال الأطفال 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو كان خادما عند أى ممن تقدم ذكرهم.

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو فى أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المُحرض عليها، كل بالغ حرض طفلًا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.

ونصت المادة (١١٦ مكررًا) على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

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