جريمة بشعة بسبب الميراث، شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة في مصرع 3 وإصابة 12 شخصا

كشف سيد هريدي أحد شهود العيان في واقعة مصرع ٣ أشخاص حرقا وإصابة ١٢ آخرين، عن تفاصيل صادمة، حيث قال: إن المتهم استغل تأخر الوقت وصعد إلى الشقة، وقام بفتحها ودخل سكب زجاجات البنزين في كل ركن بالشقة، وأشعل النيران بها.

‏وأضاف "هريدي" في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، وبعدها قام بالخروج من الشقة وسكب زجاجة بنزين أخرى كانت في يده على باب الشقة وأغلق الباب من الخارج حتى لا يتمكن أحد من الهروب من النيران أو أن يقوم أحد من الخارج بـ إطفاء النيران.

‏وتابع هريدي أن المتهم بعدها قام بالهروب، لكن بعد ساعات قليلة سلم نفسه إلى قسم شرطة عين شمس.

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‏وعن سبب الجريمة، أكد هريدي أن المتهم كان له عند شقيقتها الكبرى مبلغ مالي ٣٠ ألف جنيه، باقي من ميراثه في الشقة التي قام بإشعال النيران بها.

50 ألف جنيه

‏وأضاف أن المتهم طلب من شقيقته باقي المبلغ، وكان في الأصل ٥٠ ألف جنيه، لكنها سددت٢٠ ألفا وتبقى ٣٠ ألف جنيه، وفي يوم الواقعة طلبا باقي المبلغ لكن شقيقته دفعت 2000 جنيه، وطلبت منه الصبر عليها في باقي المبلغ ليوم ٢٠ من هذا الشهر.

وكشفت التحقيقات أن سبب الحادث خلاف على شقة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم توجه إلى الشقة محل الواقعة، وألقى زجاجات بنزين حارقة "مولوتوف"، ولاذ بالفرار.

وأسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص، بينما أسرعت سيدة إلى القفز من البلكونة، وأصيبت بكسور، وتسببت النيران فى إصابة 9 أشخاص باختناقات، وتم علاجهم.

اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص، تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى.

وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.