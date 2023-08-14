حبس تشكيل عصابي لسرقة الموتوسيكلات في الدقهلية
أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية في الدقهلية.
كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية تمكن من ضبط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا؛ تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة سرقة بمحافظات (الدقهلية - الغربية - القليوبية - القاهرة - المنوفية - الشرقية) وأرشدوا عن المسروقات عدد (14) دراجة نارية وتماتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.
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