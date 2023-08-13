السعودية تستضيف المؤتمر الدولي لرائدات القمة سبتمبر المقبل

تستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الدولى لرائدات القمة spc3 يومى 16 و17 سبتمبر القادم تحت شعار بصمة قيادية بإنجازات ريادية، وذلك لتكريم رائدات الأعمال في العديد من المجالات وسيقوم المؤتمر بتكريم رائدات السعودية وتسليط الضوء على إنجازاتها وأعمالها محليا ودوليا بكافة التخصصات الريادية المتنوعة من وابتكار وتطوير وفن وشعر وطب وتعليم وتسليط الضوء على دور المراة الريادي في ظل رؤية الملكة العربية السعودية 2030.

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تترأس المؤتمر حوراء البوش مديرة شبكة الرائدات العربيات ورئيسة جمعية أنصار المرأة الريادية ومجلس التراث الدولي، وذلك بحضور وزاري وشخصيات قيادية ريادية وكبرى الشركات والمنظمات والجامعات وبتغطية إعلامية من قنوات تلفزيونية عربية من داخل المملكة العربية السعودية والوطن العربية.

المؤتمر الدولى لرائدات القمة في السعودية

ويناقش المؤتمر القوانين والمبادرات الجديدة للمرأة في المملكة العربية السعودية ويلقى الضوء على أهمية دور المرأة في إنجاح عملية التنمية والتطوير من خلال المناصب القيادية التي حصلت عليها مؤخرا وأهم الإنجازات والمشاريع المبتكرة حديثا للمرأة في المملكة.

كذلك يناقش التحديات والمعوقات التي تتعرض لها المرأة لفتح أي مشروع ريادي أو استثماري والامتيازات التي تحصل عليها المراة في ظل رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى دور الإعلام العربى وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها في إبراز دور المرأة الإيجابي في المجتمعات العربية.

كما المؤتمر الضوء على أهمية الإنجازات التي حققتها المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة بجميع المجالات

دور المرأة السعودية في المجالات المختلفة

وقالت حوراء البوش مديرة شبكة الرائدات العربيات ورئيسة جمعية أنصار المرأة الريادية إن استضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر هذا العام يعد فخرا لكل امرأة عربية، لافتة إلى الدور الكبير التي تلعبه المرأة السعودية في العديد من المجالات سواء كانت استثماراية أو تعليمية أو فنية.

وأكدت البوش على دور المرأة بالوطن العربى فهى الأم والأخت والصديقة وسيدة الأعمال، مشيرة إلى أن المرأة تلعب العديد من الأدوار في الحياة وعلينا الوقوف بجانبها وتكريمها من خلال شبكة الرائدات العربيات مؤكدة نجاح المرأة في جميع المجالات.

وأوضحت أن هناك بعض المعوقات التي تواجه المراة في العمل وعلينا من خلال المؤتمر طرح جميع المعوقات والعمل على حلها خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن هناك العديد من الشخصيات الهامة والبارزة في الوطن العربي ترعى مؤتمر الرائدات العربيات.

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