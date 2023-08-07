السعودية تمنح التأشيرة السياحية إلكترونيًا لمواطني 8 دول

التأشيرة السياحية، منحت السعودية التأشيرة السياحية إلكترونيًا أو عند الوصول لمواطني أذربيجان، وألبانيا، وأوزبكستان، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، وطاجيكستان، وقيرغرستان، والمالديف، ليضافوا إلى 49 دولة معلن عنها مسبقًا بهذا الشأن، والمقيمين في الخليج.

إستراتيجية السياحة في السعودية

وتأتي الخطوة اتساقًا مع إستراتيجية السياحة في السعودية، وتطلعات القطاع المتوافقة مع «رؤية 2030»، التي تشمل رفع إسهامه في الناتج المحلي من 3 في المائة إلى ما يزيد عن 10 في المائة، وتوفير مليون فرصة عمل إضافية، تُعطى فيها الأولوية للمواطنين، وجذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030.

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وتُمكِّن تأشيرة الزيارة الأفراد من زيارة مناطق السعودية المختلفة، وأداء مناسك العمرة، ما عدا في موسم الحج، وتشترط ضرورة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة خلال وجودهم في البلاد، بما فيها حمل الوثائق الثبوتية للهوية دائمًا، وعدم أداء فريضة الحج.

انفتاح السعودية وتواصلها مع العالم

ونوَّهت وزارة السياحة أن تأشيرة الزيارة، التي أطلقتها في 27 سبتمبر 2019، هي امتداد للجهود الرامية لتعزيز انفتاح السعودية وتواصلها مع العالم، ودعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي، الذي هو في صميم الأهداف الرئيسية للرؤية.

كانت الوزارة قد اعتمدت في مارس (آذار) الماضي تمكين جميع المقيمين في دول الخليج من دون استثناء، ضمن جهودها لإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات المختلفة، والتعرُّف عن كثب على السعودية ومناطقها وتراثها.

وتعتزم وزارة السياحة توسيع نظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية، ليشمل دولًا ومناطقَ إضافية، تزامنًا مع عمليات التطوير والتوسُّع الجارية للبنية التحتية للقطاع في السعودية.

7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية

وأصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما.

وأكدت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أنه تم إصدار سبع لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر، تخص هذه اللوائح تصميم وتشغيل المراسي السياحية وتصنيف الوسائط البحرية السياحية وسفن الرحلات السياحية (الكروز)، والوكيل الملاحي السياحي ومنظم الرحلات البحرية السياحية وتأجير اليخوت الضخمة واليخوت الخاصة الزائرة.

تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت



وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الهيئة عملت على إعداد اللوائح التنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة البحر الأحمر والاستطلاعات العامة، حيث يأتي تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وإصدار التصاريح لتمارس أنشطتها الملاحية، وكذلك تمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية، التي هي من أبرز مهام الهيئة التي تعمل عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية وتعزيز السياحة الساحلية في المملكة.

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي المكلف بالهيئة السعودية للبحر الأحمر، محمد العسيري، قائلا: "نسعى في الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى ريادة المنظومة الساحلية من خلال تمكين أنشطة السياحة الملاحية والبحرية، وتسهيل رحلات السياح والمشغلين والمستثمرين، وبناء اقتصاد ساحلي مستدام للبحر الأحمر، حيث تأتي هذه اللوائح السبع الجديدة ضمن خطواتٍ نعمل عليها لتنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة البحرية".

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