الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

اتحاد المصريين: مخالفة بتأشيرة السياحة السعودية تمنع دخول صاحبها المملكة مدى الحياة

الحج، فيتو
الحج، فيتو

 التأشيرات السياحية، شرح  عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام المصريين في السعودية، تفاصيل التسهيلات الجديدة التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية بشأن حاملي التأشيرة السياحية وأحقيتهم فى أداء مناسك الحج من عدمه.

 

 وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد": إن حاملي التأشيرات السياحية والعائلية والأعمال والشخصية، سيسمح لهم بالحركة ما بين المدينة المنورة وجدة الساحلية، اعتبارًا من اليوم الموافق 30 مايو، وحتى 28 يونيو الموافق 10 ذي الحجة.

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الحرمان من دخول السعودية العمر كله

وأضاف  أن المملكة سمحت بحرية الحركة لحاملي تلك التأشيرات، شريطة عدم ارتداء ملابس الإحرام، موضحا أن حاملي تلك التأشيرات لا يسمح له أداء فريضة الحج نهائيًا، وأن من يرتدي لبس الإحرام منهم يعاقب ويغرم ويمنع من دخول المملكة مدى الحياة.

 آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

وأوضح  أن المملكة منعت المقيمين غير الحاملين لتصريح دخول الأماكن المقدسة من الدخول لمكة المكرمة، في إطار عملية الضبط لفريضة الحج والإقبال على المملكة، مشيرا  إلى أن الرابع من يونيو آخر يوم لإصدار تصاريح العمرة، مضيفًا: «لن يسمح بأداء فريضة الحج إلا من يحمل معه تأشيرة حج صريحة من المقيمين داخل المملكة أو القادمين من الخارج».

وذكر أن الحجاج القادمين من مصر يبدؤون التوافد على المملكة اعتبارًا من يوم 10 يونيو وحتى 23 يونيو، قائلًا إنهم يعودون إلى أرض الوطن في الفترة من 1 إلى 13 يوليو.

 حاملو التأشيرات السياحية

وقالت المملكة العربية السعودية إن حاملي تأشيرات «السياحة - الأعمال - الشخصية – العائلية»، سيسمح لهم بالسفر إلى جدة والمدينة المنورة حتى 28 من يونيو المقبل الموافق 10 ذي الحجة 1444 هـ.

وأوضحت السلطات السعودية، في بيان لها، نّه سيسمح بقبول سفر الركاب حاملي تأشيرات «السياحة والعائلية والأعمال والشخصية»، وتتيح التحرك بين جدة والمدينة المنورة بشرط، وهو عدم ارتداء ملابس الإحرام، والالتزام بالباركود وتعليمات وزارة السياحة، خلال الفترة من 30 مايو الجاري، وحتى 28 يونيو الموافق 10 ذو الحجة 1444 هـ.

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