بالأسماء مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في سنتماي بالدقهلية

خيم الحزن على أهالي قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، بعد مصرع 5 شباب من عائلة واحدة في حادث سير مروع على طريق كفر شكر الشرقي الجديد.

مصرع 5 شباب



اتشحت قرية سنتماي بالسواد حزنًا على وفاة كل من: روان ناصر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي الموافي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي الموافي، ومهاب طاهر أبو سريع التهامي الموافي.

Advertisements

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق كفر شكر، ووجود ضحايا ومصاب.



وعلي الفور انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 4 شباب وإصابة الخامس، وجرى نقل المصاب للعناية المركزة بمستشفى كفر شكر في حالة حرجة ولفظ أنفاسه منذ قليل، والجثث للمشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

وجاري إنهاء إجراءات تصاريح الدفن لاستلام الجثامين من مستشفى كفر شكر وتشييع الجثامين لمثواها الاخير بمقابر العائلة بسنتماي مركز ميت غمر.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الضحايا 5 من أسرة واحدة وهم روان ناصر، وشقيقها محمود ناصر، ونجل عمهما فيصل طاهر وشقيقته منة الله طاهر، ومهاب طاهر من محافظة الدقهلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة.