مصرع سيدة وابنتها وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما وأصيب 3 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بمحور الضبعة وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بالكيلو 245 بطريق محور الضبعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن وفاة ايمان. ر،33 سنة وابنتها ريماس وأصيب 3 آخرين.

وتم نقل المصابين مستشفى اليوم الواحد فيما نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة.