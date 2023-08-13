كيف دمرت الحرائق بلدة تاريخية في هاواي؟

حولتها من جوهرة السياحة حول العالم إلى رماد

من جوهرة السياحة حول العالم إلى أتون نار التهمت البشر والحجر، هكذا تحولت أحوال هاواي خلال الأيام الماضية.

فقد حصدت الحرائق التي تجتاح جزيرة ماوي في هاواي أكثر من 89 قتيلًا، في أحدث حصيلة أعلن عنها اليوم الأحد وأثارت انتقادات للسلطات بشأن طريقة تعاملها مع واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث للأرخبيل الأمريكي.

وأفاد حاكم ولاية هاواي أن حصيلة ضحايا الحرائق التي دمرت بلدة سياحية تاريخية في هاواي بلغت 89 قتيلا، وفق ما نقلت فرانس برس.

وقال جوش جرين للصحفيين "هناك 89 وفاة جرى إحصاؤها"، مرجحا أن تستمر الحصيلة في الارتفاع"، وقائلا " نريد أن يكون الناس على استعداد لهذا".

فيما أعلنت الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية (فيما) أن حوالي 2207 مبان، معظمها سكنية، دمرت أو تضررت.

وكشفت سلطات هاواي أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الاستجابة للحرائق، حيث اعترفت عضو في الكونجرس عن الولاية بأن المسؤولين قللوا من تقدير خطرها، بينما أفاد سكان أنهم لم يتلقوا أي تحذيرات.

وقالت فيلما ريد البالغة 63 عاما "اشتعلت النيران في الجبل خلفنا ولم يبلغنا أحد بضرورة الإخلاء". وأضافت "أتعلم متى عرفنا أن هناك حريقا؟ عندما وصل إلى الجانب الآخر من الشارع عندنا".

وما زال السكان في حالة صدمة، وبدأوا لتوهم يدركون حجم الضرر في مدينة لاهاينا التي تحولت في غالبها إلى رماد.

ولم يبق شيء تقريبا من المحلات التجارية والفنادق والمباني والمطاعم في المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة.

فيما يسعى السكان، وسط الخراب، إلى فهم كيف بلغت المأساة هذا الحجم، وكذلك القضاء الذي فتح تحقيقا بشأن طريقة إدارة السلطات للأزمة.

في المقابل، أوضحت النائبة الديموقراطية في الكونجرس عن هاواي جيل توكودا أن التنبيهات التي يتم إرسالها عادةً عبر الهاتف لم تصل بسبب عدم وجود تغطية ومن الواضح أننا لم نقدم حلولًا احتياطية لضمان سلامة السكان.

وأضافت في تصريح لشبكة سي إن إن لقد قللنا من خطورة الحريق وسرعته... علينا أن نتحسن".

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الحرائق تجاوزت تلك التي نجمت عن التسونامي الذي ضرب هاواي في 1960 مع 61 قتيلا، ما يجعل منها الكارثة الأكثر فتكا في تاريخ الولاية رغم ذلك لم ينته الأرخبيل من إحصاء قتلاه، فقد وصلت فرق بحث وإنقاذ برفقة كلاب مدربة إلى جزيرة ماوي للبحث عن جثث محتملة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأتت هذه الحرائق المدمرة في منتصف صيف سجلت خلاله سلسلة أحداث مناخية قاسية في أنحاء الكوكب، بما في ذلك موجة حر شديدة في جنوب الولايات المتحدة، وهي ظاهرة مرتبطة بالاحترار العالمي وفق الخبراء.

وانتشرت الحرائق بسهولة أكبر في جزيرة ماوي لأن الأمطار أقل من المعتاد هذا العام. ويعاني الجزء الغربي من الجزيرة، حيث تقع لاهاينا، حاليًا من جفاف "شديد" إلى "معتدل"، وفق مرصد الجفاف الأمريكي.

وقبل وقت سابق أصدرت وزارة الخارجية اليوم الأحد، بيانا رسميا، أعربت فيه عن تضامن مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وقدمت مصر خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين، وأسر الضحايا، معربة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

واندلعت حرائق غابات عنيفة في ولاية هاواي بأمريكا أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

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