الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مصر تعزي أمريكا في ضحايا حرائق ولاية هاواي

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

أصدرت وزارة الخارجية اليوم الأحد، بيانا رسميا، أعربت فيه عن تضامن  مصر  مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة.
وقدمت مصر خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين، وأسر الضحايا، معربة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
واندلعت حرائق غابات عنيفة في ولاية هاواي بأمريكا أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

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هاواي وزارة الخارجية حرائق ولاية هاواي الولايات المتحده الامريكيه حرائق غابات

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