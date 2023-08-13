الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: 15 ألف فرصة عمل في روما (فيديو)

إيطاليا، فيتو
إيطاليا، فيتو

قال الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا: إن روما ترغب في تقنين دخول العمالة غير الشرعية إلى بلادها.
 

15 ألف فرصة عمل بإيطاليا

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة “الحياة”، أن هناك 15 ألف فرصة عمل متوفرة في إيطاليا للدول المصدرة للهجرة، ومن بينها مصر.

 

المهن المطلوبة في إيطاليا

وأضاف  الدكتور عيسى إسكندر: "سيتم توفير 7500 فرصة عمل في إيطاليا لمهن الكهربائيين والسباكين وسائقي قطاع النقل العام والقائمين على رعاية كبار السن من التمريض والصيادين".
 

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كيفية الحصول علي فرصة العمل

ولفت رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا إلى أن مكتب الخدمات التابع للسفارة الإيطالية في القاهرة سيقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل إتاحة فرص العمل المتاحة في إيطاليا على المصريين.
 

فقد العشرات إثر غرق قاربين لمهاجرين قبالة إيطاليا

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

 

في وقت سابق، زفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بشرى سارة للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وقالت الوزيرة سها جندي عبر صفحتها الشخصية: "عندي أخبار حلوة لإخواتنا المشاركين في مبادرة السيارات؛ أخيرًا، اللي بقالي فترة باقوله لكم هينزل النهارده رسمي علي التطبيق، بأن كل من سجل علي التطبيق (ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة) يستطيع الآن استكمال الإجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع أن يستكمل الإجراءات الخاصة باستنزال السيارة.

رسائل شخصية على الإيميل

وقالت إن الخبر السار الآخر، لجميع المستحقين، إن شاء الله ستصلكم رسائل شخصية على الإيميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بإذن الله بداية من يوم الأحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم على التطبيق تماشيا مع منطوق القانون.

واختتمت حديثها، قائلة: "ربنا يتمها علي خير للجميع يا رب ويسعدكوا دائمًا. مساء الأخبار السعيدة.

موعد عقد امتحانات تحديد المستوى

وفي إطار نتائج "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج" برئاسة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتنسيق بين وزارتي الهجرة والتعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الوزارتان موعد عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المحولين من الجامعات الروسية والسودانية، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، وفقا للقواعد التنظيمية لذلك.

وجاء قرار تحديد موعد إجراء امتحانات تحديد مستوى للطلاب المحولين من الجامعات الروسية والسودانية للالتحاق بالجامعات المصرية، استجابة لمطالب المصريين بالخارج المشاركين في النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" الذي تم عقده يوم 31 يوليو الماضي بمشاركة نحو 1000 من مواطنينا جاءوا من 56 دولة مختلفة، حيث يشمل القرار أبعاد عدة تراعي ظروف عدد كبير من الطلبة العائدين.

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