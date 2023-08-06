فقد العشرات إثر غرق قاربين لمهاجرين قبالة إيطاليا

فقد أكثر من 30 شخصا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا، وفق شهادات أدلى بها ناجون، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة الأحد.

وأوضحت المنظمة أن الناجين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصا كانوا على متن قارب، بينما تم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين من الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا في ظل أجواء مناخية عاصفة السبت.

ويعتقد أن القاربين كانا مركبين متهالكين من الحديد أبحرا من صفاقس التونسية، الخميس.

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وتم فتح تحقيق في غرق القاربين في مدينة أغريجنتي في جزيرة صقلية.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن قوات خفر السواحل عثرت يوم السبت على جثمان شخص بعد غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، وصل أكثر من ألفي شخص إلى لامبيدوزا، بعد أن أنقذتهم زوارق الدوريات الإيطالية ومنظمات غير حكومية من البحر، حيث أدت الرياح القوية إلى زيادة تعقيد الوضع حول الجزيرة.

وأظهرت بيانات لوزارة الداخلية أن إيطاليا شهدت وصول حوالي 92 ألف مهاجر عن طريق البحر منذ بداية العام، مقارنة مع 42600 مهاجرا في نفس الفترة من عام 2022.