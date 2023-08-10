وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

زفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بشرى سارة للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وقالت الوزيرة سها جندي عبر صفحتها الشخصية "عندي أخبار حلوة لإخواتنا المشاركين في مبادرة السيارات: أخيرًا، اللي بقالي فترة باقوله لكم هينزل النهارده رسمي علي التطبيق، بأن كل من سجل علي التطبيق (ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة) يستطيع الآن استكمال الإجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع أن يستكمل الإجراءات الخاصة باستنزال السيارة.

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وقالت إن الخبر السار الآخر، لجميع المستحقين، إن شاء الله ستصلكم رسائل شخصية علي الإيميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بإذن الله بداية من يوم الأحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم علي التطبيق تماشيا مع منطوق القانون.

واختتمت حديثها قائلة "ربنا يتمها علي خير للجميع يا رب ويسعدكو دائمًا. مساء الأخبار السعيدة.

وفي إطار نتائج "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج" برئاسة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتنسيق بين وزارتي الهجرة والتعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الوزارتان موعد عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المحولين من الجامعات الروسية والسودانية، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، وفقا للقواعد التنظيمية لذلك.

وجاء قرار تحديد موعد إجراء امتحانات تحديد مستوى للطلاب المحولين من الجامعات الروسية والسودانية للالتحاق بالجامعات المصرية، استجابة لمطالب المصريين بالخارج المشاركين في النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" الذي تم عقده يوم 31 يوليو الماضي بمشاركة نحو 1000 من مواطنينا جاءوا من 56 دولة مختلفة، حيث يشمل القرار أبعاد عدة تراعي ظروف عدد كبير من الطلبة العائدين.