الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

هل تأثرت حصة مصر المائية بسبب سد النهضة؟ الري تحسم الجدل

سد النهضة إثيوبيا،
سد النهضة إثيوبيا، فيتو

نهر النيل، قال المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري بوزارة الري والموارد المائية: “نستهلك خمس حصتنا المائية أي 10 مليارات متر مكعب في مياه الشرب فقط، وباقي الحصة يذهب للزراعة والصناعة”.

 

حصة مصر المائية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "حصة مصر المائية لا تزيد على 60 مليار متر مكعب، ولا صحة لما تردد في السابق أن مصر تعوم على بركة من المياه الجوفية".

 

إعادة استخدام مياه الشرب

ولفت إلى أنه تتم إعادة استخدام مياه الري 4 مرات، ومصر تعد من أكبر دول العالم في إدارة أنظمة الري.
 

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تأثير سد النهضة

وأكد: حتى الآن سد النهضة لم يؤثر في حصة مصر المائية من نهر النيل، بسبب الفيضانات العالية، لافتًا: هناك تفاؤل مشوب بالحذر من ملف السد الإثيوبي، ويتم حاليًّا الاستعداد للدخول في مفاوضات جديدة.

 

حصة مصر المائية من نهر النيل

وشدد على أن حصة مصر من مياه نهر النيل خط أحمر ولا تفاوض عليها، وكل ما نرغب فيه التوصل إلى اتفاق بشأن الجفاف والجفاف الممتد حال ملء سد النهضة.

إجمالي التخزين وصل إلى 26 مليار م3، تحذير شديد من عباس شراقي بشأن سد النهضة

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وأوضح الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 611 مترًا فوق سطح البحر بعد تخزين 9 مليارات م3 خلال الأربعة أسابيع الماضية منذ 14 يوليو الماضي حتى الجمعة 11 أغسطس 2023، ليصبح إجمالي التخزين حوالي 26 مليار م3.

 

تخزين المياه في سد النهضة

وأشار إلى أن معدل الأمطار حتى الآن متوسط أي حوالي 500 مليون م3/يوم خلال شهر أغسطس، ويقل إلى 400 مليون م3 خلال سبتمبر، كما أنه من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى منتصف سبتمبر عند منسوب 625 مترًا للممر الأوسط.

 

وأضاف “شراقي” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن جميع المياه التي تخزن حاليًّا هي من التدفق السنوي لمصر، وسوف يعود منها حوالي 10 مليارات م3 خلال الأشهر العشرة القادمة نتيجة فتح بوابتي التصريف وتشغيل توربين أو اثنين لعدة ساعات يوميًّا.  

 

تأثير سد النهضة في منسوب نهر النيل

وتابع: "سوف تعوض مصر المزارعين من مخزون السد العالي حتى لا يتأثر مباشرة من نقص الإيراد السنوى، وفي نفس الوقت يتم معالجة جزء من مياه الصرف الزراعي من خلال بعض محطات المعالجة مثل محطتي المحسمة (365 مليون م3/سنة)، ومحطة بحر البقر (2 مليار م3/سنة) لإعادة استخدامها في الزراعة، تحديد مساحة الأرز، واستبدال جزء من قصب السكر بمحصول بنجر السكر، والتوسع في بناء الصوب الزراعية لتوفير مياه، وتطوير الري الحقلي في الوادي والدلتا، وتبطين بعض الترع، كل ذلك لتعويض جزء من المياه التي تخزنها إثيوبيا وكانت من قبل تتجه إلى مصر".

 

وأكد “شراقي” أن تعويض مياه التخزين في سد النهضة يكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات (7-10 مليارات جنيه/مليار م3)، ومع ذلك تدعى إثيوبيا أن التخزينات لم ولن تضر مصر، يبدو أن مفهوم الضرر هو أن يموت الإنسان المصري عطشًا أو جوعًا، وهذا لم ولن يحدث إن شاء الله بفضل السد العالي. وجهود الدولة في عمل المشروعات المائية الحديثة المكلفة اقتصاديًّا.

 

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