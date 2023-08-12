الصحة العالمية: فيروس كورونا لم ينته ومازال يمثل تهديدا

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، إن إعلان منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 لم يعد يمثل طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًا لا يعني أن جائحة كوفيد-19 قد انتهت تمامًا.

الصحة العالمية تؤكد فيروس كورونا لم ينتهي

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط في تصريحات خاصة ل" فيتو" ان القرار يعني انتهاء حالة الطوارئ، وهو أمر إيجابي ونبأ سار للغاية ولكنه لا يعني أن كوفيد-19 قد اختفى.



وأكد انه لا يزال ثمة تهديد صحي قائم للصحة العامة، ويظهر ذلك يوميًا ويلاحظ التطور المستمر لهذا الفيروس، وحضوره العالمي، ومواطن الضعف المستمرة في المجتمعات.

Advertisements

وتوقع بشكل جازم استمرار انتقال هذا الفيروس لفترة طويلة، وهو ما يظهر من تاريخ الجوائح التي مرت بها البشرية في السابق.

وأكد ان كوفيد-19 صار الآن مشكلة صحية مستمرة قائمة، وعليه فقد حان الوقت للانتقال إلى إدارة طويلة الأجل للجائحة.



وتحتاج البلدان إلى إدماج أنشطة ترصُّد كوفيد-19 والتصدي له في البرامج الصحية الروتينية.

فيروس كورونا

كان مركز مكافحة الأمراض الأمريكية CDC كشف عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا "إيريس " تحمل نفس تركيب الفيروس إلا أنها تحتوي على طفرة إضافية، ولا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن سلالة إيريس EG.5 معدية أكثر من المتحورات السابقة لفيروس كورونا.

متحور إيريس يشبه سلالة متحور أوميكرون

وصنفت منظمة الصحة العالمية متحور ايريس بأنه متحور يستدعى وضعه تحت المراقبة والدراسة لبحث مدى خطورته ومدى تسببه في الإصابة بالعدوى ومدة حضانة المرض وأيضا إذا كان له أعراض مختلفة عن متحورات فيروس كورونا.

ومتحور إيريس يشبه سلالة متحور أوميكرون وتشمل أهم أعراضه:

١- الصداع

٢- سيلان الأنف

٣-ارتفاع في درجة الحرارة

٤-الغثيان

٥- احتقان والتهاب الحلق

٦-سعال جاف.

وفقا لمركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC زادت حالات دخول المستشفيات بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا COVID-19 في موسم الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووجهت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح للحماية من فيروس كورونا ومتحوراته مهما كانت شدة خطورتها ومنها:

١-الحرص على نظافة الأيدي من خلال الغسيل والتطهير المستمر للأيدي.

٢-ارتداء الكمامة .

٣-تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

٤- التطهير المستمر للأسطح.

٥- الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين البشر.

٦- عدم التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة.

٧- تناول تطعيمات فيروس كورونا في المواعيد المحددة لها.

٨- تقوية الجهاز المناعى للجسم وتناول غذاء صحي.