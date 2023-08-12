مصرع وإصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "العلمين - وادي النطرون"

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي قبل كارتة طريق "العلمين - وادي النطرون".

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب قبل كارتة طريق العلمين من طريق وادي النطرون اتجاه الساحل.

انقلاب سيارة ملاكى بطريق "العلمين - وادي النطرون"

وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن وفاة السيد أ أ، 22 سنة، وإصابة فادس م أ، 25 سنة، اشتباه كسور بالذراعين الأيمن والأيسر، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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