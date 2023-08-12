السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع وإصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "العلمين - وادي النطرون"

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي قبل كارتة طريق "العلمين - وادي النطرون". 

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب قبل كارتة طريق العلمين من طريق وادي النطرون اتجاه الساحل. 

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 وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف إلى مكان الحادث. 

وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن وفاة السيد أ أ، 22 سنة، وإصابة فادس م أ، 25 سنة، اشتباه كسور بالذراعين الأيمن والأيسر، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة. 

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انقلاب سيارة ملاكي حادث انقلاب سيارة طريق وادى النطرون غرفة عمليات المرور

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