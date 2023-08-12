وصول جثتي غريقي مفيض بحيرات باريس لمشرحة الخارجة بالوادي الجديد

وصلت جثتا الشابين الغريقين في بحيرات مفيض مركز باريس بالوادي الجديد، منذ قليل، لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تمهيدا لانتداب الطب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة النيابة العامة.



وكانت قوات الإنقاذ النهري، نجحت ظهر اليوم السبت في استخراج جثة محمود يوسف آدم شغنوف، 43 عامًا، ومحمود خلف عبد المنعم أحمد، 29 عامًا من مدينة الخارجة، واللذين غرقا مساء أمس الجمعة في بحيرات مفيض مركز باريس، بمحافظة الوادي الجديد.



وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بغرق شخصين في مفيض مركز باريس.



تبين وفاة كل من محمود يوسف آدم شغنوف، 43 عامًا، ومحمود خلف عبد المنعم أحمد، 29 عامًا، غرقا في بحيرات مفيض مركز باريس.



واستدعت مديرية أمن الوادي الجديد، قوات الإنقاذ النهري من محافظة الأقصر لانتشال جثث الغريقين وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements