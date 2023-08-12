المصري يعلن رسميا تشكيل قطاع الناشئين للموسم الكروي الجديد

اعتمد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي التشكيل المقدم من الكابتن عباس نور الدين رئيس قطاع الناشئين والبراعم بالنادي عن الموسم الكروي 2024/2023 والذي جاء على النحو التالي:

تشكيل قطاع الناشئين بالمصري للموسم الكروي الجديد

عباس نور الدين …. رئيس قطاع الناشئين والبراعم.

سيف داود …. مساعد مدير القطاع لفرق الجمهورية.

مجدي الشناوي …. مساعد مدير القطاع لفرق البراعم.

السيد الناغي ..... مشرف مدربي حراس المرمى.

محمد المنصوري..... المدير الإداري للقطاع

ابراهيم الصفتى...... مسؤول عن شئون اللاعبين.



مدربي قطاع الناشئين والشباب

فريق 2003

حمادة طلبة..... مدرب عام

أحمد يوسف ..... مدرب

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فريق 2005

وائل الجبالي..... مدرب عام

محمد صلاح ..... مدرب

فريق 2006

أحمد نبيه..... مدرب عام

طارق مبروك ..... مدرب.

فريق 2007

محمد السعيد..... مدرب عام

هشام حمزة ..... مدرب.

فريق 2008

عمرو الشموتي..... مدرب عام

هاني قطب ..... مدرب.

فريق 2009

تيسير بدوي..... مدرب عام

وائل حسني ..... مدرب.

فريق 2010

محمد عجيزة محلل أداء لقطاع الجمهورية

محمود حسين..... مدرب عام

محمد المرسي

مدربي قطاع البراعم

فريق 2011

محمد الريس..... مدرب

محمود الصاوي..... مدرب مساعد

فريق 2012

مجدي النجار..... مدرب

حسن رضوان ..... مدرب مساعد

فريق 2013

مهاب السقا..... مدرب

اسلام طه..... مدرب مساعد

فريق 2014

أحمد البنا..... مدرب

عمرو عبد اللاه..... مدرب مساعد

المرحلة التعليمية

عماد العمدة...... منسق المرحلة

السيد عبد اللطيف..... مدرب

محمد عبد الحليم "فلة"..... مدرب

محمد عبد الواحد..... مدرب

محمد جمال..... مساعد المرحلة التعليمية

مدربي حراس المرمى

ابراهيم صبحي ...... مدرب فريق 2003

طارق الشناوي..... مدرب لفريقي 2005، 2006

ناصر زتونة..... مدرب لفريقي 2007، 2008

أحمد حسن..... مدرب لفريقي 2009، 2010

أيمن علي..... مدرب لفريقي 2011، 2012

خالد رضوان..... مدرب لفريقي 2013، 2014

محمد عبارة..... مدرب للمرحلة التعليمية.

الجهاز الإداري لقطاع الناشئين والبراعم

علي الشحات ...... فريق 2003

السيد الجراحي ..... فريق 2005

السيد شعيب..... فريق 2006

السيد عبد السلام ..... فريق 2008

زكريا قمصان..... فريقي 2009، 2010

محمد مجدي عامر..... فريقي 2011، 2012

عبد الغفار شاهين..... فريقي 2013، 2014

علي الحناوي...... إداري المرحلة التعليمية.

الجهاز الطبي

عبد الرحمن قلاوينة ...... فريق 2003

محمد جبر ..... فريق 2005

محمد حبيشي..... فريق 2006

وليد طه..... فريق 2008

محمد عبد الباري..... فريقي 2011، 2012، المرحلة التعليمية.

حسام القليوبي..... فريقي 2013، 2014، المرحلة التعليمية.

المصري يدعم عضوه السابق

دعم مجلس إدارة النادي المصري طارق هاشم عضو مجلس الإدارة السابق فى محنته الصحية الحالية متمنين له كل التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل.

ونشرت صفحة النادي المصري البورسعيدي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك " متمنين له الشفاء حيث يخضع اليوم لعملية جراحية دقيقة.

من ناحية أخرى يدخل فريق المصري معسكرًا مغلقًا غدًا الأحد استعدادًا للموسم الجديد وكان علي ماهر المدير الفني للمصري قد طلب من إدارة النادي ضرورة الانتهاء من ملف الصفقات الصيفية بأسرع وقت حتى تنتظم مع الفريق في معسكر الإعداد.

كما أوصى علي ماهر بالدخول في مفاوضات مع فيوتشر للحصول على خدمات غنام محمد لاعب وسط الفريق والذي سبق له التدرب تحت قيادة علي ماهر في فريقه الحالي.

كشفت مصادر أن النادي المصري نجح في إنهاء صفقة ضم رجب برعي مارو لاعب فريق نادي لافيينا وهداف مجموعة الصعيد بالقسم الثاني تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر خاص لـ "فيتو" أن الصفقة حسمت بشكل نهائي مقابل 7 ملايين جنيه بعد إنهاء الاتفاق بين الناديين حيث لم يتبقَّ سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

هداف مجموعة الصعيد

ولفت رجب مارو أنظار العديد من الأندية بعد حصوله لقب هداف مجموعة الصعيد والقسم الثاني الموسم الماضي برصيد 16 هدفًا.

من هو مارو هداف الصعيد

رجب مارو من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1998 وبدأ بمدرسة الكرة بنادي حرس الحدود ثم شارك بصفوف أندية المنتزه والقباري بالقسم الثالث وانتقل بعدها إلى صفوف لافيينا موسم 2021-2022 وساهم معهم في الصعود إلى دوري الدرجة الثانية قبل أن يقود الفريق للمشاركة بدوري المحترفين موسم 2023-2024.

وتسعى إدارة المصري البورسعيدي للتعاقد مع ثنائي غزل المحلة أحمد النادري ومصطفى العش إضافة إلى باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وغنام محمد لاعب فيوتشر بناء علي رغبة وطلب علي ماهر المدير الفني للفريق.

صفقات المصري

وأبرم المصري حتي الآن ثلاث صفقات وهم ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا ومحمد الشامي من الإسماعيلي وسمير فكري لاعب الداخلية.

المصري يتعاقد مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع ميدو جابر، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 وذلك بعد إتمام إدارة المصري الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي سيراميكا كليوباترا على كافة جوانب الصفقة.

وانتقل إسلام المزين لاعب المصري الي سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية بانتقال ميدو جابر إضافة إلى مقابل مادي.

محمد الشامي، فيتو

المصري يتعاقد مع المهاجم محمد الشامي لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الإسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.

المصري يتعاقد مع سمير فكري لاعب الداخلية لأربعة مواسم

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب سمير فكري قادمًا من صفوف فريق الداخلية.

وحصل النادي المصري على توقيع سمير فكري بعقد ممتد لمدة أربع سنوات قادمة وذلك بعدما حصل مسؤولو النادي البورسعيدي على الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء إجراءات انتقاله مع ناديه الداخلية.

عقوبات مباراة الأهلي والمصري

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات بعد أحداث مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي بطولة كأس مصر، جاءت كالتالي:

1- حرمان جماهير النادي الأهلي المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين في بطولة كأس مصر.

2-إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادى الأهلي "مباراتين" قادمتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنية " عشرون ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه - على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث إن الإيقافات والإنذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة:

3- حرمان جماهير النادي المصري المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين فى بطولة كأس مصر.

4- إيقاف على ماهر المدير الفني للنادي المصري "أربع مباريات" وغرامة مالية قيمتها 20000 جنيه " عشرون ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة.. على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف حيث إن الإيقافات والإنذارات في مسابقة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة.

5- منع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس النادي المصري من مرافقة الفريق في المباريات لمدة "عامين" اعتبارًا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة.

المصري يتقدم بتظلم ضد عقوبات مباراة الأهلي بكأس مصر

أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن المجلس برئاسة كامل أبو علي قرر التقدم بتظلم احتجاج رسمي لدى لجنة المسابقات باتحاد الكرة ضد العقوبات الموقعة على علي ماهر المدير الفني نتيجة أحداث مباراة الأهلي والمصري بمسابقة كأس مصر.

وأكد عضو المصري أن العقوبات الموقعة على ناديه ظالمة للغاية ولا تتناسب مع أحداث اللقاء.