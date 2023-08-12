إقالة مسئول كبير في تونس

أفادت رئاسة الجمهورية في تونس بأن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارا عاجلا بإنهاء مهام نزار سليمان المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.

الديوان الوطني التونسي

كما نص القرار الصادر عن مؤسسة الرئاسة بأن الرئيس قيس سعيد كلف أيضا جمال بوزيد بتسيير الديوان الوطني التونسي للسياحة مؤقتا.

وكان قيس سعيد أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري، قرارًا بإقالة نجلاء بودن من منصب رئيسة الحكومة.

قرار عاجل من تونس

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفًا لها".

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الحكومة التونسية

وتعتبر نجلاء بودن، أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة التونسية في تاريخ البلاد والمنطقة العربية، حيث تم تعيينها في سبتمبر من عام 2021.

وعلى الجانب كشفت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أن المركب الذي غرق قبالة ساحل قابس كان يحمل ما لا يقل عن 20 شخصا تونسيا، حيث تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين لرضيع وشاب عمره 20 سنة.

الحماية المدنية

ووفق إذاعة موزاييك؛ فقد بينت الإدارة العامة للحرس الوطني أن البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية، مشيرة إلى أن المركب غرق في حدود الساعة الثانية صباحا ويبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا.

فرقة الإرشاد البحري

ومن جانبها سمحت النيابة العمومية لفرقة الإرشاد البحري بقابس بفتح تحقيق عدلي في الموضوع، وأشار المصدر الى أن الموضوع محل متابعة.