الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

انتهاء أزمة المهاجرين على الحدود بين تونس وليبيا بعد الاتفاق بين البلدين

المهاجرين على الحدود
المهاجرين على الحدود بين لبيبا وتونس، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الحدود مع تونس أصبحت خالية تماما من المهاجرين، بعد التفاهم بين وزيري الداخلية في البلدين.


إنهاء أزمة اللاجئين على الحدود الليبية التونسية 

ومن جانبه قال المتحدث  باسم وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة عبد المنعم العربي:  إن كل جانب يتحمل مسؤولية المهاجرين الموجودين ضمن حدوده.


وأضاف المتحدث باسم  وزارة الداخلية الليبية، قمنا بحصر المهاجرين الذين كانوا موجودين على الحدود وخاصة الفئات المستضعفة منهم بحضور منظمة الهجرة الدولية.


وفي وقت سابق، اتفقت تونس وليبيا، على إيواء المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.

 

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اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي

ومن جانبه ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية "إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي، تم الاتفاق على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود".

 

وتضمن الاتفاق بين تونس وليبيا "ضرورة التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني بما يعكس علاقة الأخوّة الحقيقية بين الشعبين وعراقة الشراكة التي تجمع البلدين الشقيقين، خاصّة في مجال تبادل المعلومات والتكوين ومكافحة الجريمة المنظمة". على ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.


وتم خلال جلسة العمل الاتفاق على إحداث فريق ميداني مشترك يعنى بمراقبة سير الحركة بالمعبر الحدودي راس اجدير، ورفع المقترحات الجديّة بكلّ المسائل المتعلّقة به قصد تطبيقها على أرض الواقع لتيسير مرور المسافرين من الجانبين.

 

اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة

كما دعا الطرفان إلى ضرورة تدعيم عمل اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة ومواصلة عقد الجلسات التنسيقية المشتركة لمزيد توطيد العلاقات الثنائية والدفع بها إلى أرقى المستويات.

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ليبيا الحدود الليبية التونسية تونس حكومة الدبيبة وزير الداخلية التونسي

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