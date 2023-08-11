الجمعة 11 أغسطس 2023
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منوعات

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

اكتشاف نقود ذهبية
اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد، فيتو

أعلن فريق الأبحاث تابع للمعهد الوطني للتراث فى تونس، اليوم الجمعة، العثور على 5 قطع نقدية ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد، وُجدت خلال أشغال الحفريات بمعبد توفاة البونى بضاحية قرطاج.

 

وقال عماد بن جربانية، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية ومدير إدارة البرمجة والتعاون والنشر والتكوين بالمعهد الوطني للتراث، بحسب بيان نشرته وزارة الشؤون الثقافية التونسية، اليوم الجمعة، إن هذه الحفريات تأتي في إطار مشروع وطني نموذجي تبنّته وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة 2014، ليتم مؤخرا اكتشاف هذه القطع النقدية الذهبية.

 

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اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد

وتمكن فريق الأبحاث التاريخية والأثرية خلال مهامهم الحفرية، من العثور على عدد من النُصب النذريّة والجرار التي احتوت على عظام الحيوانات والرُضع والخُدّج، التي كانت تُقدم كقرابين للآلهة إلى جانب شواهد القبور.

 

ويُصنّف معبد توفاة قرطاج من بين أهم المعالم البونيقية بموقع قرطاج، وبالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، باعتباره مكانًا مقدسًا مخصصًا للآلهة تانيت وبعل حامون.

 

عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

في سياق متصل، عثر فريق دولي من العلماء علي عظام طفل داخل أحد الكهوف الفرنسية ينتمي لنوع غير معروف من البشر.

 

ولفتت تقارير إخبارية إلى أن  فريقا دوليا من علماء الأنثروبولوجيا عثر داخل كهف جروت دو رين في فرنسا عظم حوض عائد لطفل ينتمي إلى نوع غير معروف من البشر.

 

تشير مجلة Scientific Reports إلى أن كهف Grotte du Renne هو موقع تاريخي مهم، حيث سبق أن عثر العلماء فيه على عدد كبير من الأدوات الحجرية، تعود للفترة التي بدأ فيها ممثلو الإنسان العاقل بإزاحة إنسان نياندرتال تدريجيا من أوروبا قبل حوالي 45000 عام. ولكن لم يتفق الباحثون على من ذا الذي منهم صنع هذه الأدوات.

 

وقد عثر العلماء في هذا الكهف على بقايا إنسان نياندرتال، من بينها عظم طفل إنسان عاقل Homo sapiens. ولكن عندما قارن علماء الأنثروبولوجيا هذا العظم بعظام تعود لأطفال من فترة لاحقة، اكتشفوا وجود اختلافات في عظم الحرقفة (أحد أجزاء عظم الورك).

 

ووفقا لهم، قد يشير هذا إلى وجود سلالة غير معروفة سابقا للإنسان العاقل على الأرض ذات مورفولوجيا تختلف عن تلك التي عند البشر المعاصرين. وربما كانت هذه الأنواع هي التي صنعت الأدوات الحجرية التي عثر عليها في الكهف.

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

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